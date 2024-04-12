＜朝鮮日報＞韓東勲が辞任表明 首相や大統領秘書室長も辞意…総選挙惨敗で



＜東亜日報＞尹大統領 首相や秘書室長、政務首席秘書官らを交代へ



＜中央日報＞新大統領秘書室長候補に金ハンギル、李東官…中規模内閣改造の可能性も



＜ハンギョレ＞韓東勲が辞任 首相・大統領室高官らも辞意…「大混乱」の政権与党



＜京郷新聞＞与党１０８議席 「最悪選挙結果」の余波 …政権与党の要人が一斉に辞意



＜毎日経済＞尹大統領「国民の意思を謙虚に受け止め刷新」 首相・秘書室長は辞意



＜韓国経済＞尹大統領「謙虚に国政刷新」 首相・大統領室高官らは辞意

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