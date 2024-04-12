＜朝鮮日報＞韓東勲が辞任表明　首相や大統領秘書室長も辞意…総選挙惨敗で

＜東亜日報＞尹大統領　首相や秘書室長、政務首席秘書官らを交代へ

＜中央日報＞新大統領秘書室長候補に金ハンギル、李東官…中規模内閣改造の可能性も

＜ハンギョレ＞韓東勲が辞任　首相・大統領室高官らも辞意…「大混乱」の政権与党

＜京郷新聞＞与党１０８議席　「最悪選挙結果」の余波 …政権与党の要人が一斉に辞意

＜毎日経済＞尹大統領「国民の意思を謙虚に受け止め刷新」　首相・秘書室長は辞意

＜韓国経済＞尹大統領「謙虚に国政刷新」　首相・大統領室高官らは辞意