・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８５．０２ドル（－１．１９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３７２．７ドル（＋２４．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２８１７．６セント（＋２１．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５５１．７５セント（－６．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２８．７５セント（－５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１５９．２５セント（－５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２９５．５５（－２．３１）

出所：MINKABU PRESS