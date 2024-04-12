１１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８５．０２ドル（－１．１９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３７２．７ドル（＋２４．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８１７．６セント（＋２１．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５１．７５セント（－６．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２８．７５セント（－５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５９．２５セント（－５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．５５（－２．３１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８５．０２ドル（－１．１９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３７２．７ドル（＋２４．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８１７．６セント（＋２１．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５１．７５セント（－６．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２８．７５セント（－５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５９．２５セント（－５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．５５（－２．３１）
出所：MINKABU PRESS