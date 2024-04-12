本日の予定【発言・イベント】
13:30 日銀「生活意識に関するアンケート調査」
15:00 グリーン英中銀委員、講演
17:00 ECB専門家予測調査
20:00 英中銀経済予測見直しに関する報告書（インフレ高騰予想し損ねたと議会から批判、バーナンキ氏に経済予測方法見直しを依頼）
エルダーソンECB理事、経済フォーラム出席
22:00 コリンズ・ボストン連銀総裁、ブルームバーグTV出演
13日2:00 シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、米経済および金融政策見通しについて講演（質疑応答あり）
3:30 ボスティック・アトランタ連銀総裁、住宅に関する討論会参加（質疑応答あり）
4:30 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、フィンテックに関する討論会参加（質疑応答あり）
米USスチール臨時株主総会
EU財務相理事会
米主要企業決算
シティ、ブラックロック、JPモルガン、ウェルズファーゴ
※予定は変更することがあります
15:00 グリーン英中銀委員、講演
17:00 ECB専門家予測調査
20:00 英中銀経済予測見直しに関する報告書（インフレ高騰予想し損ねたと議会から批判、バーナンキ氏に経済予測方法見直しを依頼）
エルダーソンECB理事、経済フォーラム出席
22:00 コリンズ・ボストン連銀総裁、ブルームバーグTV出演
13日2:00 シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、米経済および金融政策見通しについて講演（質疑応答あり）
3:30 ボスティック・アトランタ連銀総裁、住宅に関する討論会参加（質疑応答あり）
4:30 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、フィンテックに関する討論会参加（質疑応答あり）
米USスチール臨時株主総会
EU財務相理事会
米主要企業決算
シティ、ブラックロック、JPモルガン、ウェルズファーゴ
※予定は変更することがあります