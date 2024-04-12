日経225先物テクニカルポイント（12日夜間取引終了時点）
12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比290円高の3万9700円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41634.07円 ボリンジャーバンド3σ
40950.45円 ボリンジャーバンド2σ
40266.82円 ボリンジャーバンド1σ
39700.00円 12日夜間取引終値
39583.20円 25日移動平均
39568.00円 5日移動平均
39535.00円 一目均衡表・転換線
39485.00円 一目均衡表・基準線
39442.63円 11日日経平均株価現物終値
38922.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38899.58円 ボリンジャーバンド-1σ
38215.95円 ボリンジャーバンド2σ
37535.20円 75日移動平均
37532.33円 ボリンジャーバンド3σ
36575.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34355.15円 200日移動平均
株探ニュース
41634.07円 ボリンジャーバンド3σ
40950.45円 ボリンジャーバンド2σ
40266.82円 ボリンジャーバンド1σ
39700.00円 12日夜間取引終値
39583.20円 25日移動平均
39568.00円 5日移動平均
39535.00円 一目均衡表・転換線
39485.00円 一目均衡表・基準線
39442.63円 11日日経平均株価現物終値
38922.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38899.58円 ボリンジャーバンド-1σ
38215.95円 ボリンジャーバンド2σ
37535.20円 75日移動平均
37532.33円 ボリンジャーバンド3σ
36575.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34355.15円 200日移動平均
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