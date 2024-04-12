　12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比290円高の3万9700円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41634.07円　　ボリンジャーバンド3σ
40950.45円　　ボリンジャーバンド2σ
40266.82円　　ボリンジャーバンド1σ
39700.00円　　12日夜間取引終値
39583.20円　　25日移動平均
39568.00円　　5日移動平均
39535.00円　　一目均衡表・転換線
39485.00円　　一目均衡表・基準線
39442.63円　　11日日経平均株価現物終値
38922.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38899.58円　　ボリンジャーバンド-1σ
38215.95円　　ボリンジャーバンド2σ
37535.20円　　75日移動平均
37532.33円　　ボリンジャーバンド3σ
36575.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34355.15円　　200日移動平均


株探ニュース