»©·î¾Þ¤âºù²Ö¾Þ¤ËÂ³¤¤¤Æº®ÀïÌÏÍÍ¡¡·ìÅýÊ¬ÀÏ¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤½¤¦¤ÊÇÏ¤ò£²Æ¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¡¡£´·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯»°´§¤ÎÂè£±¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë£Çµ»©·î¾Þ¡Ê¼Ç2000£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢£ÇµÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥££Ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡¢£Çµ¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Î¤Û¤«¡¢£Ç¶ÌïÀ¸¾Þ¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈµÇ°¤Î¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡¢£Ç·¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥ß¥é¥Î¡¢£Ç·µþÀ®ÇÕ¤Î¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤Ê¤É£¸Æ¬¤Î½Å¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¤¬¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡£³Î¸Ç¤¿¤ëÃæ¿´Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀèÆü¤ÎÌÆÇÏ»°´§¤ÎÂè£±¥é¥¦¥ó¥É¡¦ºù²Ö¾Þ¤ÈÆ±¤¸¤¯¼ÂÎÏÇìÃç¤ÇÍ½ÁÛ¤·¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¤À¡£
£Ç·¤¤µ¤é¤®¾Þ¤òÀ©¤·¤¿¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡¡photo by Sankei Visual
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò·ìÅýÅª»ëÅÀ¤«¤éÀê¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£²áµî10Ç¯¤Î¡ÖÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡×¤Î¼ï²´ÇÏÊÌÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î½ÐÁöÇÏ¤ÎÉã¤ÇºÇ¤â¾¡Íø¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï16¾¡¤Î¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¤À¡£142²ó¤Î½ÐÁö¤Ç16¾¡¡¢£²Ãå15²ó¤Ç¾¡Î¨11.3¡ó¡¢Ï¢ÂÐÎ¨21.8¡ó¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¡¢¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¡¢¥È¥Ë¡¼¥Ó¥ó¤é¤ò¾å²ó¤ë¡£¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥º¥¿¥¤¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ì¾¼ï²´ÇÏ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÂ½¿§¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢»º¶ð¤Ï2019Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤À£µÀ¤Âå¤·¤«¶¥ÁöÇ¯Îð¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë2021Ç¯»©·î¾Þ¤Î¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¡¢2023Ç¯£Ç¶»ç±ñ£Ó¤Î¥â¥ê¥¢¡¼¥Ê¡¢2024Ç¯µþÀ®ÇÕ¤Î¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤È¡¢Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¤Ç¤Ï£³Æ¬¤Î½Å¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¤òÇÚ½Ð¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢2020Ç¯£Çµ¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó£²Ãå¤Î¥ª¡¼¥½¥¯¥ì¡¼¥¹¤Ê¤É£²Ãå£²²ó¡¢£³Ãå£²²ó¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅÀ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢»º¶ð¤òÃæ¿´¤Ë¸«¤¿¤¤¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£²Æ¬¤Î¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢»º¶ð¤¬½ÐÁöÍ½Äê¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤¬¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤è¤ê¾å¤Ë¸«¤ë¤Î¤Ï¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ºä¸ýÃÒ¹¯±¹¼Ë¡Ë¤À¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤ÏºòÇ¯12·î¤Î¿·ÇÏÀï¡Êºå¿À¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò£³ÇÏ¿Èº¹¤Ç°µ¾¡¸å¡¢Á°Áö¤Î£Ç·¤¤µ¤é¤®¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤òº¹¤·ÀÚ¤ê¡£Ãåº¹¤Ï¥Ï¥Êº¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·ÇÏÀï¤ËÈæ¤Ù¤Æ1000£íÄÌ²á¤¬£±ÉÃ£¸Â®¤¤Î®¤ì¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¥Ã¥Á¥êº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¶¥ÇÏ¥»¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤È³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»×¤¨¤Ð¡¢2021Ç¯¤Î»©·î¾Þ¤òÀ©¤·¤¿¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¤â¤½¤ì¤¬Ãæ»³¤Ç¤Î½é¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢Á°Áö¤ÇÅìµþ¡¦¼Ç1800£í¤Î£Ç·¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤«¤éËÜÈÖ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±ÇÏ¤Ï¡¢¤½¤ÎÊë¤ì¤ËÃæ»³¡¦¼Ç2500£í¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿£ÇµÍÇÏµÇ°¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤µ¤é¤®¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤¿¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤â¡¢Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯¤¤¶¥ÇÏ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ìÅý¤â°ìÎ®¤Ç¡¢ÁÄÊì¤Î·»¤Ë£ÇµÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥££Ó¾¡¤ÁÇÏ¤Î¥Õ¥µ¥¤¥Á¥ê¥·¥ã¡¼¥ë¤¬¤ª¤ê¡¢Æ±ÌÆ·Ï¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥à¥³¥¢¤ä¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤Ê¤ÉºÇ¶á¤Î³èÌöÇÏ¤âÂ¿¤¤¡£¥Õ¥µ¥¤¥Á¥ê¥·¥ã¡¼¥ë¤¬¾¡¤Ã¤¿2005Ç¯¤ÎÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥££Ó¤Ï¤Þ¤ÀÃæ»³³«ºÅ¤Ç¡Ê2014Ç¯¤«¤éºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤ËÊÑ¹¹¡Ë¡¢¥Î¡¼¥à¥³¥¢¤ÏÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¤Î£Ç·»ç±ñ£Ó¤ò£³ÇÏ¿Èº¹¤Ç°µ¾¡¡¢¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤ÏÍÇÏµÇ°¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤È¡¢ÌÆ·Ï¤ÈÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÁêÀ¤â¾å¡¹¤À¡£ÌÆÇÏ£±´§ÌÜ¤Îºù²Ö¾Þ¤â¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢»º¶ð¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤¬¾¡¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤â¾è¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦²ÏÆâÍÎ±¹¼Ë¡Ë¤ò¿ä¤¹¡£
¡¡Éã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¤Ï2022Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥¸¥ª¥°¥ê¥Õ¤ÎÉã¡¢Êì¤ÎÉã¥ô¥£¥¯¥È¥ï¡¼¥ë¥Ô¥µ¤Ï2010Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤È¤¤¤¦¡Ö»©·î¾Þ¸þ¤¡×¤ÎÇÛ¹ç¤Ç¡¢Êì¤ÎËå¥ì¥Ã¥É¥¢¥Í¥â¥¹¤Ï£Ç·¥¯¥¤¡¼¥ó£Ó¡Ê»¥ËÚ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Î¾¡¤ÁÇÏ¡£Æ±ÌÆ·Ï¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î£Ç¶¥í¡¼¥º£Ó¡Êºå¿À¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤Æ£Çµ½©²Ú¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç£²Ãå¡¢¤µ¤é¤Ë£´·î£¶Æü¤Î£Ç¶ºå¿ÀÌÆÇÏ£Ó¡Êºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥¯¥È¥Ç¥£¡¼¥ô¥¡¤¬¤ª¤ê¡¢ÌÆ·Ï¤ÎÀª¤¤¤â½½Ê¬¤À¡£
¡¡¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È¤Ï¡¢Á°Áö¤Î£Ç¶¥¹¥×¥ê¥ó¥°£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ï£²ÈÖ¿Íµ¤¡¦£¹Ãå¤ÈÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤Æ¸åÊýÄÉÁö¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÄ¾Àþ¤ÇÂ¾ÇÏ¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ëÉÔÍø¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤µ¤é¤®¾Þ¤Ç¤Ï¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤È¥Ï¥Êº¹¤Î£²Ãå¡¢£Ç·¥·¥ó¥¶¥óµÇ°¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç¾¡¤ÁÇÏ¤«¤é£°ÉÃ2º¹¤Î£³Ãå¤È½Å¾Þ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢ºå¿À¡¦¼Ç2000£í¤Ç¤â£±¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢º¹¤·¤¬ÆÏ¤¯Å¸³«¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¡£
¡¡°Ê¾å¡¢º£Ç¯¤Î»©·î¾Þ¤Ï¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢»º¶ð¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡¢¥É¥ì¥Õ¥©¥ó»º¶ð¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È¤Î£²Æ¬¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£