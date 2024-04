名作ゲームの現在の価値は…？「ネオジオ」ソフト、超高額買い取りランキングベスト30を発表…！　1位は驚愕の「240万超え」…！

今なお愛される「ネオジオ」

SNKが開発、1990年に販売されたゲーム機「ネオジオ」をご存知だろうか。格闘ゲームを中心に数々の名作ソフトがこのゲーム機から生まれ、今も熱狂的なファンが存在している。

今回はホビー商品の大手買取店である『買取コレクター』(https://kaitoricollector.com/)の鑑定士代表である梅垣航一朗氏に、同社のなかで歴代で最も高額な値がついた「ネオジオ」ソフトベスト30を紹介してもらった。本来であれば、もっと高額な「ネオジオ」ソフトも存在しているが、あくまで同社で取り扱い実績のある模型のみでランキングを作成している点をご理解いただきたい。

※価格は、過去にオークションサイトなどで、買取コレクターが出品した際に実際に落札された時点での金額。取り扱い実績のある商品のみでランキング化しています。価格は流通量、商品の状態などによって大きく変動する可能性があります。

(以下、ランキング)

30位 ダンク・ドリーム

5万3000円

1994年にデータイーストから発売された3on3のストリートバスケットゲームです。シュートが決まるとゲージが溜まっていき、ゲージが最大に溜まった状態でシュートを打つと派手な演出とともに確実に得点が決まるスーパーショットがゲームを盛り上げます。

29位 ダブルドラゴン

6万円

テクノスジャパンが1995年に発売した格闘ゲームです。『ダブルドラゴン』はベルトスクロールアクションで有名ですが、こちらはそのスピンオフ的な作品となります。米国では実写映画化されており、当タイトルではその流れを汲んだ設定となっています。

28位 ミューテイション・ネイション

6万6000円

1992年にSNKから発売されたアクションゲームです。悪の科学者の手によって生み出された様々なミュータントを倒しながらステージを進めていきます。ちなみに、本作の1Pキャラクターは後の同社から発売された人気格闘ゲーム「キング・オブ・ファイターズ」に登場する主要キャラ『草薙京』に似ています。

27位 8マン

6万7000円

有名マンガ『8マン』を元に制作された横スクロールアクションゲームです。強制スクロールによる高速ステージでは原作のような疾走感やスピード感が楽しめます。2Pキャラでは原作に登場しない9マンが選べます。

26位 サムライスピリッツ零

7万円

SNKを代表する大ヒット対戦型格闘ゲーム、「サムライスピリッツ」シリーズの通算第7作目となります。連続で攻撃できる「連斬」システムを廃止し、「剣気ゲージ」や「無の境地」システムを新たに実装。より立ち回りに重きを置いたゲームシステムとなっております。

早くも10万超えの作品が!?

25位 ラストリゾート

7万1000円

1992年に発売された横スクロールシューティングゲームです。名作シューティングゲーム『R-TYPE』に関わった元スタッフが本タイトルの開発に加わっていることでも有名です。自機の周囲を回転する「ユニット」を上手く操作することが重要なテクニックの一つです。

24位 餓狼 MARK OF THE WOLVES

9万4000円

通称『餓狼MOW』。SNKから発売された名作格闘ゲーム『餓狼伝説』の現時点での最終作になります。過去作でボスキャラを務めたギース・ハワードの息子、ロック・ハワードが主人公です。特定の必殺技のモーションを止めることができる「ブレーキング」システムはこのゲームの代表的な特徴の一つです。

23位 ザ・キング・オブ・ファイターズ2003

9万6000円

現在でも新シリーズが発売され続けているSNKを代表する人気格闘ゲーム「KOF」。こちらはシリーズ第10作目となります。試合中条件を満たせばいつでも自由にメンバーを交代できるマルチシフトシステムが特徴で、このシステムを利用した複数キャラを組み合わせた派手な連続技が対戦を盛り上げます。

22位 ソニックウィングス2

9万9000円

1994年にビデオシステム社から発売された縦スクロールシューティングゲームです。選べる自機のパイロットが非常に個性的(アイドルや忍者など)で、当時のシューティングゲームでは珍しいキャラクター同士の会話も楽しめます。

21位 戦国伝承 2

11万1000円

1993年に発売されたシリーズ2作目のベルトスクロールアクションゲームです。前作と同じく制限付きで3種のキャラに変身でき、それぞれキャラ性能の特徴を活かして様々な時代のステージを攻略していきます。

シューティングゲームなどもランクイン

20位 ソニックウィングス3

11万4000円

ソニックウィングスシリーズ3作目。個性的なキャラクター達は健在で、本作では特定ステージのルート分岐により難易度が変化するのが特徴です。

19位 神凰拳 しんおうけん

12万2000円

1996年にザウルスから発売された格闘ゲームです。本作の登場キャラは全て神話上の人物をモチーフにされています。各キャラにはそれぞれ2つの属性があり、属性毎に出せる技が異なります。戦いながら属性を切り替えることできるので、やり込みがいのある操作性で対戦が楽しめます。

18位 ビューポイント

12万3000円

1992年にサミーから発売されたシューティングゲームです。斜め上から見る視点(クォータービュー)のシューティングゲームは数少なく、独特の立体感が楽しめます。BGMもノリが良くオシャレと定評があります。

17位 ステークスウィナー

12万4000円

1995年に発売されたリアルジョッキーアクションゲームです。レースでは実際にジョッキーとして馬を自分で操作し、コマンド技やレース中に取得できるアイテムを駆使して勝利を目指します。

16位 メタルスラッグ4

13万8000円

有名横スクロールシューティングゲーム、通称『メタスラ』のナンバリング4作目です。キャラクターイラストレーターの変更、既存のキャラを削除し新しいプレイヤーキャラの追加、新得点システムの実装など、これまでのシリーズとは色々と変更点があるのが特徴です。

アニメ化された作品も

15位 フライングパワーディスク

14万円

フライングディスクをお互いのゴールに投げ入れる見下ろし型のスポーツゲームです。ゲームシステムはわかりやすく単純ながら、奥深い駆け引きが楽しめます。最近では続編も発売され、コアな人気のあるゲームです。

14位 超人学園 ゴウカイザー

15万円

1995年にテクノスジャパンから発売された格闘ゲームです。キャラクターデザインは有名アニメーターの大張 正己氏で、後にアニメ化もされたタイトルです。対戦で勝利した相手の特定の必殺技を貰えて使用できる「トレースシステム」が特徴です。

13位 戦国伝承2001

18万3000円

『戦国伝承』シリーズの3作目です。今作の特徴として、ゲーム道中で倒したボスキャラがプレイヤーキャラとして選択できます。旧SNKが最後に発売したソフトとして知られています。

12位 サムライスピリッツ零SPECIAL 修正前ROM

19万8000円

『サムライスピリッツ零』のマイナーチェンジ版で、キャラ追加やバランス調整がなされています。このネオジオROM版ではゲーム内演出関連で修正前と修正後の2つのバージョンがあり、修正前のROMの方が希少価値が高いです。

11位 メタルスラッグ3

20万円

『メタスラ』シリーズのナンバリング3作目です。シリーズ初のルート分岐がシステムが実装され、やり込み度が格段にアップ。ファンの間でも非常に評価の高い名作です。

細部までこだわられたグラフィック

10位 ネオジオカップ'98 THE ROAD TO THE VICTORY

25万円

1998年に発売されたサッカーゲームです。同社の『得点王』シリーズのゲームシステムやグラフィックを踏襲しています。通常時は見下ろし型の画面ですが、PK戦では奥行きのある3D画面となり、臨場感や緊張感が楽しめます。

9位 ニンジャ・マスターズ 覇王忍法帖

27万円

1996年にADKから発売された2D対戦格闘ゲームです。各キャラクター毎に素手状態と武器持ち状態を切り替えることができるので、連続技のルートもその分多彩となっています。同時期に発売された有名タイトル「キング・オブ・ファイターズ'96」や「ストリートファイターZERO2」の陰に隠れてはしまいましたが、本作も負けずと完成度が高い名作です。

8位 メタルスラッグ2

29万円

『メタスラ』シリーズのナンバリング2作目になります。緻密なドットグラフィックは健在で、新しい戦車(スラッグ)や武器、プレイヤーキャラが追加されました。シリーズの方向性が定まり、初代よりさらに遊びやすく進化した名作です。

7位 メタルスラッグX

34万5000円

『メタルスラッグX』は『メタルスラッグ2』のリメイクバージョンです。武器アイテムやゲーム内演出の追加、敵配置やBGM変更などが再調整されました。『2』よりもさらにプレイの爽快感がアップされていることで有名です。

6位 得点王〜炎のリベロ〜

36万1000円

1996年に発売されたサッカーゲームで、『得点王』シリーズのナンバリング最終作になります。本作の特徴として「エキサイトゲージ」があり、ゲージMAXの状態になると当たった相手を吹き飛ばすほどの強化されたシュートを打つことができます。そのため同シリーズの中では得点が入りやすく、白熱した試合展開が楽しめます。

気になる第一位は!?

5位 マジカルドロップ3

40万円

1997年にデータイーストから発売された人気パズルゲーム『マジカルドロップ』シリーズの3作目です。選択できるキャラクターはタロットカードの各絵柄をモチーフにしており、連鎖攻撃による相手フィールドのお邪魔として配置する玉(ドロップ)のパターンもそれぞれ異なるため、パズルゲームでありながらも個性あふれる対戦が楽しめます。

4位 パルスター

41万5000円

1995年に発売された横スクロールのシューティングゲームです。アイテム獲得による自機周りのオプションやショットの種類が豊富で、多彩な攻撃を楽しめます。当時のCG技術を駆使した非常に滑らかでリアルティのあるグラフィックも特徴です。

3位 ステークスウィナー2

57万3000円

『ステークスウィナー』の続編です。前作から新たに選べる馬が8頭から12頭に増え、個性あるライバル騎手の登場や、新たに技が習得できる「技道場」など新要素が追加されています。

2位 オーバートップ

173万6000円

1996年に発売されたレースゲームです。レースゲームでは珍しい斜め見下ろし視点で、ラリー形式で市街地や山岳地帯など様々な地形を走り抜けます。コースや天候により操作性が変化するのでドリフト操作も含めやりごたえがあるゲームです。

1位 ビッグトーナメントゴルフ

242万9000円

1996年に発売されたゴルフゲームです。ドット絵の作り込みが凄まじい出来で、動きの滑らかさも2D表現の限界に達していると言われています。パワーやテクニック等ステータスがそれぞれ異なる6人からプレイヤーキャラを選び、コースを攻略していきます。

以上、「ネオジオ」ソフト超高額買取ベスト30を紹介してきたが、ここでひとつ気をつけなくてはいけないことがある。これらの商品は“キズや汚れの状態などによって、買取金額が大きく変わってくる”ということだ。また、生産の都合で出回りが少ない時期や地域限定版など種類も多いため、自分で見分けがつかない場合は、プロの鑑定士に査定を頼むのが良いだろう。

監修者:梅垣航一朗(鑑定士)

