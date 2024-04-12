Ž¢ÏÃÂê¤Î¾¦ÉÊŽ£¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â»¤¹¤ëÌÕÅÀ
¿Í¤Ï¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§YakobchukOlena¡¿PIXTA¡Ë
¡ÖÌÂ¤Ã¤¿¤é¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤òÁª¤Ö¡×¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÉáÊ×Åª¿´Íý¤À¡£Áªµó¤Ê¤éÍÌ¾¤Ê¤Û¤¦¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤Î¸õÊä¼Ô¡£¾¦ÉÊ¤Ê¤éÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬ÄêÈÖ¡£¤³¤¦¤·¤¿Áª¤ÓÊý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¶áÀ¡×¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¿Æ¶áÀ¤Î¿´Íý¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤â´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£À¯¼£²È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤À¤¬¡¢°ÆÁº¾µ½»Õ¤âÆ±¤¸¤Ê¤Î¤À¡£¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥·¥â¥ó¥º¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Á¥ã¥Ö¥ê¥¹Î¾¿´Íý³Ø¼Ô¤Ï¡¢ºÇ¿·´©¡ØÁ´°÷¡È¥«¥â¡É¡Ù¤Ç°Â°×¤Ë¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤òÁª¤Ö¡×¤³¤È¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Æ¶áÀ¤À¤±¤ÇÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿Èá·à¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£
ÍÌ¾¤À¤«¤é¿Æ¶á´¶¤¬Áý¤¹ÉÔ»×µÄ¤Ê¿´Íý
¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¤Î¾®Àâ¡Ø¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¤Î¾ÓÁü¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¥Ø¥ó¥ê¡¼¶ª¤ÎÌ¾¸À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÏÃÂê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤è¤ê°¤¤¤³¤È¤¬À¤³¦¤Ë1¤Ä¤À¤±¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÏÃÂê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×
¥ï¥¤¥ë¥É¤ÎÃå´ãÅÀ¤Ï±Ô¤¤¡£É¾È½¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¿Æ¶á´¶¤ÏÁý¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¿Æ¶á´¶¤¬¤â¤È¤â¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ðÊó¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤ë¤È¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹ç¿Þ¤È¤È¤é¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÉ¾È½¤Ç¤â¤è¤¤É¾È½¡×¤È¤¤¤¦³Ê¸À¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÈÌ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÌµÌ¾¤Î¿Í¤è¤ê¤âÍÌ¾¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤½¤Î¿Í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤ËÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÍÌ¾¿Í¤À¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
»ö¼Â¡¢Ì¾Á°¤Ø¤Î¿Æ¶á´¶¤¬Áý¤¹¤À¤±¤Ç¤½¤ÎÌ¾Á°¤òÁª¤Ö²ÄÇ½À¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£À¯¼£³Ø¼Ô¥·¥ó¥Ç¥£¡¦¥«¥à¤È¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥¼¥¯¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢Èï¸³¼Ô¤¬¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤È¥Ù¥ó¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤Î¸õÊä¼Ô2¿Í¤Î¤É¤Á¤é¤òÁêÂÐÅª¤ËÁª¤Ö¤«Èæ³Ó¤·¤¿¡£
¤è¤ê°ìÈÌÅª¤ÊÀ«¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤ò¡Ö¤É¤Á¤é¤Î¸õÊä¼Ô¤ËÅêÉ¼¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÀßÌä¤Î¤¹¤°²¼¤ËµºÜ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Û¤«¤Ë¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Èï¸³¼Ô¤Î3Ê¬¤Î2¤¬¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤òÁª¤ó¤À¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ëÌ¾Á°¤ÈÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ÎºÇ½é¤Ë¤¢¤ëÌ¾Á°¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤È¤â°ìÃ×¤¹¤ë¡£
¼ÒÌ¾¤ä¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¸Ä¿ÍÌ¾¤ò¤Ä¤±¤¿¤¬¤ëÍýÍ³
°ìÊý¤Ç¡¢¥«¥à¤È¥¼¥¯¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ÎÌ¾¤ò¡¢Èï¸³¼Ô¤¬Ç§¼±¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÃ»¤¤»þ´Ö¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë·«¤êÊÖ¤·±Ç¤·½Ð¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ò·ï¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤òÁª¤Ö³ä¹ç¤Ï13¡ó¸º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Ï2ÇÜ¤ÎÉ¼º¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¾¡Íø¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¯¤êÊÖ¤·Èï¸³¼Ô¤Ë¸«¤»¤ë¤È¡¢¡ÖÈà¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¿ô¤ÏÁý¤¨¤¿¡£
ÌµÌ¾¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¡¢ÃÏ°è¤ÎÁªµóÀï¤Ç¿Æ¶áÀ¤ò¹â¤á¤ÆÉ¼¤òÁý¤ä¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¡¢Ã»»þ´ÖÌ¾Á°¤òÅÀÌÇ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÈùÌ¯¤ÊÊýË¡¤ÇÅêÉ¼Àè¤¬13¡ó¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÁªµóÀï¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÈùÌ¯¤ÊÊýË¡¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢¹¹ð¤äÅÅÏÃ¹¶Àª¡¢¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥Þ¥¹¥³¥ßÊóÆ»¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢¤½¤Î¤Û¤«¼ÂºÝ¤ÎÅêÉ¼¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ËÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤Ï¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬½½Ê¬¤Ê¼«³Ð¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿Æ¶áÀ¤ò¤â¤È¤Ë°Õ»×·èÄê¤ò¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÁªµó¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥ä¡¼¥É¥µ¥¤¥ó¡ÌÁªµó¤ÎºÝ¤Ë¼«Ê¬¤Î»Ù»ý¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤òÄí¤Ê¤É¤Ë·Ç¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ÇÈÄ¡Í¤ä²£ÃÇËë¤¬µÞÁý¤¹¤ëÍýÍ³¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¤ÏÀÞ¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤È¿®Íê´¶¤ò¿¢¤¨¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¿Æ¶áÀ¤ËÁÊ¤¨¤ë¡£¥é¥ë¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¤äIKEA¤Î¤è¤¦¤Ê´ë¶È¤¬¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¸ÇÍÌ¾»ì¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡×¥·¥ã¥Ä¤ä¡Ö¥Ó¥ê¡¼¡×ËÜÃª¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë¡¢¿·¶½´ë¶È¤¬¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¾¾Î¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ë¥³¥é¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¼Ò¤Ï¡¢¸òÎ®ÅÅÎ®¤ò¹¤á¤¿È¯ÌÀ²È¥Ë¥³¥é¡¦¥Æ¥¹¥é¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾ÝÄ§Åª¤ÊÈ¯ÌÀ²È¤ÈEV¶È³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÍÌ¾¤Ê´ë¶È¤ÎÎ¾Êý¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ëÍýÍ³¤â¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ç§ÃÎ¿´Íý³Ø¼Ô¥²¥ë¥È¡¦¥®¡¼¥²¥ì¥ó¥Ä¥¡¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖºÆÇ§¥Ò¥å¡¼¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤È¤Ï¡¢¾õ¶·¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢2¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Î¤¦¤Á¤¤¤º¤ì¤òÁª¤Ö¤«¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤ËÄ¾´¶Åª¤ËÆ¯¤¯¸¶Â§¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¸¶Â§¤ÏÃ±½ã¤Ë¡ÖÌÂ¤Ã¤¿¤é¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤òÁª¤Ù¡×¤ÈÆ³¤¯¡£
´ë¶È¤¬Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¤Î¤ä¤ê¸ý¤ò¿¿»÷¤ë»ö¾ð
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥Õ¥§¥¤¥Þ¥¹¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥ì¥¤¥º¡¦¥Ô¥¶¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬²¿½½¸®¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤ÎÅ¹¤â¤Û¤«¤ÎÅ¹¤È´Ø·¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ë¶È¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ëÇÛ¿§¡¢½ñÂÎ¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¥É¥ì¥¹¡Ì¾¦ÉÊ¡¢Å¹ÊÞ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ê³°´Ñ¤ÎÆÃÄ§¤ò»Ø¤¹¡Í¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤òºÎÍÑ¤·¡¢´ûÃÎ¤Î¤â¤Î¤òÃµ¤¹¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò°ú¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£ÃæÉô¤Ç¤Ï¡¢ÇÈ·¿¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ÎÃÏ¸µ¥Ö¥é¥ó¥É³Æ¼Ò¤¬¡¢¶¥¹çÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥È¥Ã¥×´ë¶È¤Î¥é¥Ã¥Õ¥ë¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤è¤¯»÷¤¿ÂÞ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Æ¶áÀ¤ÈÎà»÷À¤¬¿®Íê¤Î¾Ú¤·¤È¤Ê¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤æ¤¨´ë¶È¤ÏÂ¿³Û¤òÅê¤¸¤Æ¡¢¼«¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¼Ò²ñ¤ÎÇ§¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹¹ð¤òÀ©ºî¤¹¤ë¡£
1980Ç¯Âå¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Î³¤³°»Ô¾ì¸þ¤±¼«Æ°¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤¬¡¢1Âæ¤â¼«Æ°¼Ö¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¥Æ¥ì¥Ó¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤òÎ®¤·¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÁ°¤Ë½ã¿è¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤òÇä¤ê¹þ¤ó¤Ç¿Æ¶áÀ¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
Ã¯¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤¿¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²¿¤ò¤·¤¿¤«¤òÌÜ±£¤·¤¹¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢·È¤ï¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤ò°ì»þÅª¤Ë°Û²½¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¼êË¡¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤È¤¤¤¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ò³°¤·¡¢¿Æ¶á´¶¤äÃéÀ¿¿´¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤òÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Û¤É¹¥¤ß¤Î¸õÊä¼Ô¤äÀ¯ÅÞ¤È°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¿Æ¶áÀ¤¬½ù¡¹¤Ë¿®Íê¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¸½¾Ý¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡£¥Æ¥ì¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢Ç¯´Ö²¿É´Ëü¥É¥ë¤â¤Î¥®¥ã¥é¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡£Èà¤é¼«¿È¤¬¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¸«½Ð¤·¤ò¾þ¤ë¤ËÁêÅö¤¹¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤«¤éÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦»ëÄ°¼Ô¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ÆÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢2000Ç¯Âå¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥×¥ì¥ó¥Æ¥£¥¹¡Ù¤Ç¡¢·èÃÇÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤³¤È¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡¢·å³°¤ì¤ËÍµÊ¡¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤òµÓ¿§¤·¤¿¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¡×¤ò±é¤¸¤ÆÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñÅª¤ÊÌ¾À¼¤òÆÀ¤¿¡£
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤¹¤®¤ëÉ¾²Á¤Ë¿¿¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤¤
¤½¤ÎÌòÊÁ¤È¤·¤Æ¤Î¥È¥é¥ó¥×¡½¡½¥¿¥Ö¥í¥¤¥É»æ¤ò¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤Ë¤®¤ï¤»¤ë¡¢1990Ç¯Âå¤ËÅÝ»º¤·¤¿¥«¥¸¥Î¤Î·Ð±Ä¼Ô¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¡½¡½¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢Èà¤¬¼ÂºÝ¤ËÂçÅýÎÎ¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥È¥é¥ó¥×¤È¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤ò¡Ö¸õÊä¼ÔA¡×¤È¡Ö¸õÊä¼ÔB¡×¤È¤·¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ò¡Ö¾¹ñ¡×¤È¡ÖY¹ñ¡×¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Á¤é¤¬Àµ¤·¤¯¤Æ¤É¤Á¤é¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÀ¯ºö¤¬¸ÌÀ¤Ç¤É¤Á¤é¤ÎÀ¯ºö¤¬¸í¤Ã¤¿Êý¸þ¤ØÆ³¤¯¤«¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÉåÇÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤¬¹â·é¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤¤Á¤ó¤ÈÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÌ¾Á°¤ä¿È¸µ¤ò±£¤·¤Æ°Û²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤´ÑÅÀ¤Ç¤½¤ì¤ò¸«¤é¤ì¤ë¡£
¿Íµ¤¤äÌ¾À¼¤ä¼Ò²ñ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤·¤«¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¡£¿Æ¤·¤ß¤ò³Ð¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¸«¤«¤±¤Û¤ÉËÜ¼ÁÅª¤Ë¤è¤¤¤â¤Î¡¢µ®½Å¤Ê¤â¤Î¡¢¸«½¬¤¦²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ÊÍ×°ø¤¬¤¿¤ÀºÒ¤¤¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¡Öº£¤Ï¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¶ãÌ£¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊõÀÐ¤Î¸¶ÀÐ¤¬¸½¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ¾²Á¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ¾²Á¤¬»³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ¾²Á¤ò¤¢¤Þ¤ê¤Þ¤È¤â¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥·¥â¥ó¥º ¡§ ¿´Íý³Ø¼Ô¡Ë
¡Ê¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Á¥ã¥Ö¥ê¥¹ ¡§ ¿´Íý³Ø¼Ô¡Ë