¡Ú£Æ£±¡Û¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Îà¥É¥éÂ©»Òá¥¹¥È¥í¡¼¥ë²ò¸Û¤òÍÌ¾É¾ÏÀ²È¤¬Äó¸À¡ÖÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡£Æ£±¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Çà¥É¥éÂ©»Òá¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ê£²£µ¡Ë¤Î²ò¸Û¤òÍÌ¾É¾ÏÀ²È¤¬¥º¥Ð¥êÄ¾¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¡¢Éã¥í¡¼¥ì¥ó¥¹»á¤¬ÂçÉÙ¹ë¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Îà¥³¥Íá¤Ç£Æ£±¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎºÂ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È°ÊÁ°¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¹¥Áö¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏÈùÌ¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢£·Æü¤ÎÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤Ç¤Ï¥Þ¥·¥óÀÇ½¤Ç°µÅÝÅª¤ËÍÍø¤Ê¤Ï¤º¤Î£Ò£Â³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£³¡Ë¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆ¨¤¹¼ºÂÖ¤ò±é¤¸¡¢¤µ¤é¤ËÈóÆñ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢£Æ£±¤ÎÍÌ¾É¾ÏÀ²È¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó»á¤¬±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡Ö£Â£Â£Ã¡×¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Ø¤ÎÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡ÖÈà¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤ëÍýÍ³¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÎÉã¿Æ¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×¤Èà¥³¥ÍºÎÍÑá¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£Éã¿Æ¤¬ÇüÂç¤Ê»ñ¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¤Ðà¥É¥éÂ©»Òá¤Î¥¯¥Ó¤òÀÚ¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡ÖÈà¤¬·àÅª¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤É¤³¤«¤ÎÃÊ³¬¤ÇàµÄÏÀá¤¬µ¯¤³¤ë¤Ï¤º¤À¡£º£½µËö¤Ë¡Ê¥Þ¥·¥ó¤ò¡Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¡Ê²þÎÉ¡Ë¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà¼«¿È¤Ë¤Ï¥Ú¡¼¥¹ÌÌ¤Ç¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤ì¡Ê²þÁ±¡Ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«µ¿Ìä¤Ë»×¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢Ëè²óÅ°ÄìÅª¤ËÉé¤±Â³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈµêÃÆ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÏºòÇ¯¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤²¤ëÁª¼ê¤¬£±¿Í¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢À½Â¤¼ÔÉôÌç¤Ç¥È¥Ã¥×£³¤ÎºÂ¤òÆ¨¤·¤¿¡£Èà¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥¿»Â¤ê¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤í¤½¤í¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦Äó¸À¡£¡Ö¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬£Æ£±¤ÇÂç¤¤Ê¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ÎÀßÈ÷¤È»ñ¶â¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÂè£²¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬É¬Í×¤À¡£¤Þ¤ºÈà¤é¤Ï¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤²¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¤«¤é¥Û¥ó¥À¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àÍ½Äê¤Ç¡¢¤«¤Í¤Æ³ÑÅÄ¤Î°ÜÀÒÀè¸õÊä¤È¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£à¥É¥éÂ©»Òá¤ÎÅÅ·â²ò¸Û¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢³ÑÅÄÂÔË¾ÏÀ¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¤½¤¦¤À¡£