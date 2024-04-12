¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤Ëà³ØÎòº¾¾ÎáºÆÇ³¡¡¹ðÈ¯¤·¤¿¾®ÅçÉÒÏº»á¤Ë»ä±å¤Ï¤¢¤ë¤«
¡¡¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅìµþÅÔÃÎ»ö¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯ÇäÃæ¤Î·î´©¡ÖÊ¸·Ý½Õ½©¡×¤Ë¾®ÃÓ»á¤Î¸µÂ¦¶á¤À¤Ã¤¿¾®ÅçÉÒÏº»á¤Ë¤è¤ë¡Ö»ä¤Ï³ØÎòº¾¾Î¹©ºî¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¹ðÈ¯µ»ö¤¬·ÇºÜ¡£¾®ÃÓ»á¤Ï¥«¥¤¥íÂç³ØÂ´¶È¤ò½ä¤Ã¤Æ²áµî¤Ë¤â¡ÖËÜÅö¤ËÂ´¶È¤·¤¿¤Î¤«¡×¤Èµ¿ÏÇ¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¾Ú¸À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£··î¤ËÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»þ´ü¤æ¤¨¡¢¤³¤Î¼ê¤ÎÏÃÂê¤ÏÉ÷Êª»í¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤¬¸ø¿Í¤Î·ÐÎò¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤À¤±¤ËÁûÆ°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¡£ÍÍ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬°Õ¸«¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¸µÂçºå»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤Ï£±£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¡Ú¤«¤Ä¤Æ¤Î³°Éô¿Íºà¤ÎÈãÈ½Åª¸ÀÀâ¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ¡Û¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¼óÄ¹¤¬³°Éô¿Íºà¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸åÎ¾¼Ô¤¬ÂÐÎ©´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¡£³°Éô¿Íºà¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤³¤½ÀäÂÐÅª¤ËÀµ¤·¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤¼óÄ¹¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤Î¤À¡£¾®Åç»á¤ÏÃÛÃÏ»Ô¾ì¤Î°ÜÅ¾ÌäÂê¤ä¡¢º£¤Î¿ÀµÜ³°±ñºÆ³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®ÃÓ¤µ¤ó¤È¸«²ò¤¬ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¾®ÃÓ»áÂ¦¶á¤À¤Ã¤¿¾®Åç»á¤¬à¸µáÂ¦¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤È²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÅÔÀ¯´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¾®Åç»á¤È¾®ÃÓ»á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¾®Åç»á¤Ï¹ÓÌÚÀéÍÛ»á¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¹ÓÌÚ»á¤Ï¾®ÃÓ»á¤Î¸µÈë½ñ¤ÇÅÔÌ±¥Õ¥¡ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿¡¢¾®ÃÓ»á¤ÎºÇÂ¦¶á¤Î£±¿Í¤À¡£¹ðÈ¯µ»ö¤Ë¤âÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£°ìÊý¤Ç¾®Åç»á¤âÅÔÌ±¥Õ¥¡»öÌ³ÁíÄ¹¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¹ÓÌÚ»á¤ÎÅÞ±¿±Ä¤òÉÔËþ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÄ°÷¤ÏÂ¿¤¯¡¢ÅÞ¤ò½Ð¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤¿¡£Èà¤éÈà½÷¤é¤È¾®Åç»á¤¬àÈ¿¹ÓÌÚ²ñá¤ò³«¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ÓÌÚÁþ¤·¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡´¶¾ð¤Î¤·¤³¤ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¹ðÈ¯¤ÎÃæ¿È¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£