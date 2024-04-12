「拳王ｖｓ藤田晃生」…プロレス６団体参加「ＡＬＬ ＴＯＧＥＴＨＥＲ」追加対戦カード決定…５・６日本武道館
日本プロレスリング連盟は１２日までに５月６日に日本武道館で行われる「ＡＬＬ ＴＯＧＥＴＨＥＲ〜日本プロレスリング連盟発足記念・能登半島復興支援チャリティ大会〜」の追加対戦カードを発表した。
「ＡＬＬ ＴＯＧＥＴＨＥＲ」は、プロレス業界団体による「日本プロレスリング連盟」（ＵＪＰＷ）の設立を記念した大会。今大会には新日本プロレス、プロレスリング・ノア、ＤＤＴプロレスリング、大日本プロレス、ＤＲＡＧＯＮＧＡＴＥ、スターダムが参戦する。能登半島の復興を支援するチャリティ大会として行われ興行収益の一部を石川県へ寄付する。
追加カードは、新日本のＳＡＮＡＤＡとＤＲＡＧＯＮＧＡＴＥのＫＡＩがタッグを組みクリス・ブルックス、ザック・セイバーＪｒ．と対戦。
さらにノアの拳王が新日本の藤田晃生と一騎打ちで激突する。
◆５・６日本武道館決定済みカード
▼６人タッグマッチ
海野翔太、清宮海斗、上野勇希 ｖｓ 上村優也、ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ、シュン・スカイウォーカー
▼タッグマッチ
石井智宏、関本大介 ｖｓ ジェフ・コブ、マサ北宮
▼６人タッグマッチ
棚橋弘至、高木三四郎、丸藤正道 ｖｓ ＥＶＩＬ、成田蓮、高橋裕二郎
▼タッグマッチ
ＳＡＮＡＤＡ、ＫＡＩ ｖｓ クリス・ブルックス、ザック・セイバーＪｒ．
▼シングルマッチ
拳王 ｖｓ 藤田晃生