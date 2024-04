フジテレビ系の国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」(日曜午後6時)の主人公「まる子」ことさくらももこの2代目声優に、菊池こころ(41)が決定したことが11日、分かった。3月に63歳で急死したTARAKOさんの後任。21日の放送から登場する。

◇ ◇ ◇

ドラえもんは3度も声優が交代している。1973年(昭48)に日本テレビ系で放送が始まった際は富田耕生氏がつとめ、男性の声だった。同年のうちに野沢雅子に交代し、放送は1年で終了した。その後、79年にテレビ朝日系で放送再開したタイミングで大山のぶ代がドラえもん役に。05年までの長きに渡って担当したが、大病を患ったのを機に降板を決意し、現在の水田わさびに交代した際にはキャスト総入れ替えで若返りし、大きな話題を呼んだ。

ルパン三世は71年の初放送から山田康雄氏がルパン役をつとめたが、95年3月に脳出血のため62歳で急逝。ルパンのものまねをしていた栗田貫一が急きょ代役に抜てきされ、同年4月公開の映画「ルパン三世 くたばれ!ノストラダムス」から現在にいたるまでルパン役を担当している。

逆に、サザエさんのフグ田サザエは加藤みどりが69年の放送当初から現在までつとめており、19年11月には「テレビアニメシリーズにおいて同じ役を演じた最長期間 Longest career as a voice actor for the same character of an animated TV series」としてギネス世界記録認定されている。