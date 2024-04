プログラミング、ICT、AI領域をバランスよく学習！プログラミング教室「Ex-Gram(エクスグラム)」学習カリキュラム全面改訂

ICT(情報通信技術)を活用して社会課題を解決する「ソーシャルウィル」が運営する中高生向けプログラミング教室「Ex-Gram(エクスグラム)」は、10年間の指導実績と経験をベースに学習カリキュラムを全面改訂しました。

2024年5月12日(日)からは、新オンラインクラスがスタートします。

今回の改訂により、生徒たちが最新の技術トレンドを理解し、それらを活用して世界をリードする未来のリーダーとなることを目指します。

プログラミング教室「Ex-Gram(エクスグラム)」学習カリキュラム全面改訂

中高生向けプログラミング教室「Ex-Gram(エクスグラム)」は2014年から科学をテーマとした「基礎コース」を開講し、2018年からは「データサイエンスとAIの初歩コース」を新設・運営してきました。

開講から10年が経った今、生成AIに代表されるように技術も大幅に進歩しています。

生徒たちが最新の技術トレンドを効率よく学んで理解できるように旧「基礎コース」と旧「データサイエンスとAIの初歩コース」からエッセンスとなる部分を精査して統合し、さらに最新の情報技術内容も盛り込んで「新・基礎コース」としました。

技術トレンドを理解した生徒たちが、それらを活用して世界をリードする未来のリーダーとなることを目指します。

カリキュラム改訂の概要

「新・基礎コース」では、プログラミング、ICT(情報通信技術)、科学シミュレーション、データサイエンス、AI(人工知能)などをバランス良く以下の8つのコースにまとめました。

従来は発展的なコースの中で取り扱っていたAIも基礎コースの一つとして位置付けています。

各コースは3か月間でトータル2年間となります。

新・初級Aコース:プログラミングの基礎、ICTの基礎

新・初級Bコース:マルチメディアの基礎、Webページの基礎

新・中級Aコース:自然界のパターン、3Dグラフィックス

新・中級Bコース:物体の運動シミュレーション

新・上級Aコース:Pythonの基礎、関数のグラフ、暗号

新・上級Bコース:確率と統計(記述統計および推定・仮説検定)、ベイズ統計

新・上級Cコース:データ処理、AI(回帰、分離、クラスタリング)、主成分分析

新・上級Dコース:自然言語処理、ネットワークの基礎、Web API

※1:ベイズ統計:ベイズの定理という確率の定理を取り入れた統計学。

※2:主成分分析:データの次元を削減し、データの総合的な指標を得る分析方法。

※3:自然言語処理:普段使用している言語をコンピューターで処理する技術。

※4:Web API:公開されている各種サービスを利用してアプリケーションを開発・プログラミングするためのインタフェース

新オンラインクラス開講について

5月から「新・基礎コース」を採用したオンラインクラスの授業がスタートします。

<日時>

日時:5月12日(日)16:00開講

原則第2、4日曜日 16:00〜18:00(月2回)

<対象>

中学1年生〜高校3年生

<料金>

1コース(3か月)の一括料金 44,620円(授業料、教材費など全てを含む)

オンライン無料体験教室の実施について

無料体験教室をオンラインで開催します。

<日時>

日時:4月14日(日)16:00-17:15

4月21日(日)11:00-12:15

4月28日(日)16:00-17:15

5月1日(水)18:00-19:15

<対象>

中学1年生〜高校3年生

プログラミングの経験がない初心者でもプログラミングの世界を体験できます。

<申し込み方法>

Ex-GramのWebサイトにある「問い合わせ」からお申し込みください。

https://ex-gram.com/

