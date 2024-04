パソコンやスマホで通知書の閲覧が可能に！さくら情報システム「住民税通知書配付サービス」

さくら情報システムは、2024年6月から始まる「住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)」の電子化に伴い、「住民税通知書配付サービス」の提供を開始することを発表しました。

さくら情報システム「住民税通知書配付サービス」

法改正により、2024年6月より住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)は、電子データでの受取りと配付が可能となりました。

これまでは、住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)は紙での受取りと配付しか手段がなく、各市区町村で紙の大きさも形状も異なるため、仕分けや郵送など時間や手間がかかり、担当者の負担が大きい作業となっていました。

2024年度から各市区町村からeLTAXを通じて電子データでの受取り・配付が可能となったことから大幅な作業効率化が期待できますが、企業では電子的手段(社内システムやメールなど)を用いて従業員へ配付する必要があり、ミスなくセキュアな環境を準備するのは難しいと考えられます。

そこでさくら情報システムでは、これらの課題を解決するために、すでに多くの企業に利用いただいている「年末調整Web申告サービス」「給与明細照会サービス」「Webアンケートサービス」に加える形で、「住民税通知書配付サービス」を提供することとなりました。

eLTAXからダウンロードした電子データを同サービス(システム)へ取込むことで、従業員への配付を確実かつセキュアに実現します。

サービス概要

人事担当者がeLTAXからダウンロードした電子データを「住民税通知書配付サービス」に取り込むことで、システムに登録された従業員に紐づけられ、従業員はパソコンやスマートフォンから通知書を閲覧することができます。

このサービスは、人事給与システムの種類に関係なく利用することができます。

<管理機能>

・eLTAXからダウンロードした電子データの取込み

(通知書ファイル、パスワード確認用URLファイル)

・システム内の社員番号と受給者番号の紐づけ

・通知書の到着管理

・従業員へのメール配信

・従業員の閲覧状況確認 など

<従業員機能>

・eLTAXサイトから取得したパスワード入力による通知書ファイル復号化、通知書閲覧

<申込期限>2024年5月31日(2024年6月改定分)

