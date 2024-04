ストーリートレイルに7作品を追加！富士本栖湖リゾート「ピーターラビット(TM) イングリッシュガーデン」

ソニー・クリエイティブプロダクツは日本におけるマスターエージェントとしてライセンスを管理する「The World of Beatrix Potter(TM)/Peter Rabbit(TM)」において、富士急行による首都圏最大級の英国式庭園「ピーターラビット(TM) イングリッシュガーデン」が2024年4月13日(土)より、富士本栖湖リゾートにパワーアップして開園します。

富士本栖湖リゾート「ピーターラビット(TM) イングリッシュガーデン」

「富士本栖湖リゾート」(山梨県南都留郡)では、2024年4月13日(土)から、関東最大級となる約50万株の芝桜の祭典「富士芝桜まつり」の開催に合わせ、首都圏最大級のイギリス式庭園「ピーターラビット(TM) イングリッシュガーデン」が本年度の営業を開始します。

「ピーターラビット(TM) イングリッシュガーデン」は、イギリス湖水地方が舞台の絵本『ピーターラビットのおはなし』の世界観を再現したイギリス式庭園です。

イギリス人ガーデンデザイナー、マーク・チャップマン氏が監修し、春から初冬にかけて約300種類の草木や花々を鑑賞しながらゆったりと庭園内の散策を楽しむことができます。

4月13日(土)からは、絵本シリーズの“おはなしのかけら”をちりばめた屋外ギャラリー「ピーターラビット(TM) ストーリートレイル」が新たに7作品登場します。

ピーターラビットの作中に入り込みながら、小径の散歩を楽しめます。

また、庭園内に新たにピーターラビット作品の中でも人気のある「こねこのトム」が庭で蝶と戯れている挿絵をイメージしたフォトスポットが仲間入りします。

各所に散りばめられたキャラクターたちのフォトスポットを探しながらイングリッシュガーデンを楽しめます。

ショップでは、山梨の名産、桃やぶどうを持ったピーターラビットが可愛い「キーホルダー」や、「モバイルスタンド」などの新商品を販売するほか、併設のカフェでは、ピーターラビットの絵本をモチーフにした、「ブルームパイ」や「マグレガーおじさんのとれたて野菜のブーケサラダ」といったオリジナルメニューを楽しめます。

ピーターラビット(TM) イングリッシュガーデン」概要

首都圏最大級のイギリス式庭園

イングリッシュガーデンのデザイン監修はイギリス人ガーデンデザイナーのマーク・チャップマン氏が手掛けており、春から初冬にかけて約300種類の草木や花々が咲き誇ります。

4月〜5月は、大輪の濃いブルーの花をたくさん咲かせる「プルモナリア‘ブルー エンサイン’」や、ライトピンクの美しい花を咲かせたあとに赤い実をつける「桃花イチゴ」、花穂が富士山の形に似ていることから「ふじさんアジサイ」と呼ばれる山梨県産のアジサイなどの草花を鑑賞することができます。

庭園内の代表的な約100種類の草花に添えられた「花名板」の二次元コードから品種や開花時期、お花の特徴、花言葉などの詳細情報を確認することができます。

また園内には、富士山とピーターを一緒に撮影することができるフォトスポットをはじめ、キャラクターたちとの記念撮影が楽しめます。

こねこのトムの新フォトスポットが登場

4月13日(土)から、庭園内にピーターラビット(TM)作品の中でも人気のある「こねこのトム」が庭で蝶と戯れている挿絵をイメージしたフォトスポットが登場します。

各所に散りばめられたキャラクターたちのフォトスポットを探しながらイングリッシュガーデンを楽しめます。

絵本に登場する、“おはなしのかけら”がちりばめられた小径で楽しむ「ストーリートレイル」

追加作品:

・『はりねずみティギーのおはなし』

・『モペットちゃんのおはなし』

・『まちねずみジョニーのおはなし』

・『こぶたのブランドのおはなし』

・『パイがふたつあったおはなし』

・『アプリイ・ダプリイのわらべうた』

・『セシリ・パセリのわらべうた』

『ピーターラビットのおはなし』をはじめ、絵本シリーズに登場するフレーズやアイテムなどの“おはなしのかけら”を、キャラクターのパネルとともに豊かな自然の中にちりばめた「ピーターラビット(TM) ストーリートレイル」に新たに7作品登場します。

心地よい小径を散策しながら、作品を知る方はもう一度、知らない方は新たに絵本を読みたくなる気持ちにさせる屋外ギャラリーです。

※「ストーリートレイル」の場所は、会場内「竜神池」脇の木々に囲まれた小径エリアです。

ピーターラビット(TM) イングリッシュガーデンオリジナルグッズが揃うショップ

ピーターラビット(TM) イングリッシュガーデンオリジナルの「ぬいぐるみ」や、ティータイムにぴったりなティーストレーナー付きマグカップやオリジナル絵柄の「甲州印伝」商品などここでしか買えない商品を多数販売しています。

春の新商品は、山梨の名産、桃やぶどうを持ったピーターラビットが可愛い「フレークキーホルダー」や、「モバイルスタンド」が登場します。

ぬいぐるみ 3,670円

ティーストレーナー付きマグカップ 2,500円

甲州印伝商品一覧

<春の新商品>

モバイルスタンド 800円

スティックキーホルダー(3種セット) 1,100円

フレークキーホルダー(4種) 2,000円 ※4/20(土)より販売開始

思わず写真を撮りたくなるオリジナルメニューが満載のカフェ

庭園に併設したカフェでは、絵本に出てくるパイとデイジーのお花をモチーフにした「ブルームパイ」をはじめ、色とりどりの野菜やスモークサーモンを花束のように盛りつけた「マグレガーおじさん(TM)のとれたて野菜のブーケサラダ」、ローストビーフと富士山型のライスを盛りつけた「彩りローストビーフプレート」などのオリジナルメニューのほか、サクサク食感のシュークリームやパンなどのテイクアウトメニューも販売しています。

ブルームパイ 各3,800円

上:ベリー&ホワイトチョコ/下:ミートソース

マグレガーおじさんのとれたて野菜のブーケサラダ 1,700円

彩りローストビーフプレート 2,800円

絵本<ピーターラビット(TM)>を体感するギャラリー、庭園と富士山を一望できるガーデンタワー

ショップ内にあるギャラリーでは、『ピーターラビットのおはなし』をはじめ、『赤りすナトキンのおはなし』や『かえるのジェレミーのおはなし』といった5つのおはなしをテーマに、絵本の世界に入り込んだかのような体験ができます。

また、高さ約8mのガーデンタワーは、庭園越しに富士山を見渡すことができる絶景スポットで、タワー内部の壁面にはピーターをはじめとしたさまざまなキャラクターフレームが飾り付けられています。

開催期間

2024年4月13(土)〜11月24日(日)予定

※5月27日(月)〜5月31日(金)はクローズ。

※開花状況により変動あり。

※営業時間・入園料については、春季は「富士芝桜まつり」、秋季は「虹の花まつり」に準じます。

それ以外の期間は、7月20日(土)〜8月30日(金)を除き無料でご入園いただけます。

<春季「富士芝桜まつり」営業情報>

営業時間:8時〜16時 ※時期により変動。

入園料 :大人(中学生以上) 1,000〜1,300円 ※時期により変動。

小人(3歳以上) 500〜700円

会場 :富士本栖湖リゾート(山梨県南都留郡富士河口湖町本栖212)

BEATRIX POTTER(TM) & (C) Frederick Warne & Co.,2024

