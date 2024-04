あらゆる求人を完全無料で掲載！ラスト「J1ジョブネット」バージョンアップ版

番組映像制作・音楽出版・WEBサイト制作運営の「ラスト」は、4月1日(月)、PC・スマホで簡単に求人を完全無料で掲載できる「J1ジョブネット」において、これまでよりも入力を簡素化したバージョンアップ版を公開しました。

少数求人やアルバイト様々な業種を複数サイトに分類して探しやすく、初期投資や成果報酬等も不要です。

メアドさえあれば(フリーメールも可)募集入力も簡素化、「人と仕事が行きかう広場」の提供を目指します。

ラスト「J1ジョブネット」バージョンアップ版

「J1ジョブネット」は、求人・求職情報をPC・スマホで簡単に掲載でき、サイトを介さない直接やり取りができる完全無料の求人情報サイトです。

「J1ジョブネット」は、ニュース・番組映像制作会社が運営していますので、取り扱う情報管理は徹底されています。

個人情報に留意してサーバーに求人掲載以降のやり取りは直接になるため、履歴等は一切残らず、安心して利用できます。

フリーメールでの掲載も可能です。

都道府県別、多種多様な業種を6サイトで分類、会社アカウント登録などの手間がなく、その都度・複数投稿も可能

個人商店や個人事業主の方の少数求人に最適で、掲載者が削除しない限り半年掲載されます。

会社・お店のPRにもなります!

フランチャイズなどの長期求人には代理店マージンがない格安大型バナー広告も準備、ボランティアやバンドメンバーの募集、フリーランスの方の「求職」の掲載も可能です。

多岐にわたって利用いただける、スマホと総合サイトとが連動した業種別無料求人サイトシリーズです。

ハローワークなどに出すことが手間な専門職や業界求人などニッチな求人・求職にも適し、飲食店などでは求人兼「お店、会社の広告」としても利用できます。

※新着順表示です。総合サイトにも自動掲載されます。

投稿の仕方も簡単

各サイトに同じものが記載されてます。

特許取得!インターネット全画面CM配信システム「デタデタ.com(R)」も稼働中

同社では、WEBページを移動する際、ページが表示されるまでの空白の数秒間、広告ムービーがウィンドウ全面に表示される、3秒〜5秒程度の「短い新しいCMスタイル」をビジョンにしたブラウザ全画面動画配信システム「デタデタ.com(R)」(特許取得済み)も年内運営開始に向けて事前サイト登録(月額固定アフィリエイター)を募集しています。

