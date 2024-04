SixTONES vs Snow Manの「Imitation Rain/D.D.」(2020年1月22日発売)が、本日12日発表の『オリコン令和ランキング(令和元年〜5年)』作品別売上数部門の「シングルランキング」で1位を獲得。1位獲得の感想やお互いへの思いについて、SixTONES・ジェシーとSnow Man・岩本照が語った。■SixTONES・ジェシー「舘さんとカラオケで一緒に歌って盛り上がったのも良い思い出」

――SixTONES vs Snow Manが「オリコン令和ランキング(令和元年〜5年)」の「作品別売上数部門シングルランキング」で1位を獲得されました。受賞の感想をお聞かせください。【ジェシー】この度はシングルランキング1位をいただき、有難うございます! 令和にリリースされた数ある作品の中で1位をいただけたというのは、やはりとても嬉しいです。これからも記録にも、みなさんの記憶にも残る作品をSixTONESで作れたらと思っています。――SixTONESのデビュー曲「Imitation Rain」は、X JAPAN/THE LAST ROCKSTARSのYOSHIKIさんが作詞作曲を行ったことでも当時話題となりましたが、リリース当時から今までを振り返って、今作への想いをお聞かせください。【ジェシー】リリースから約4年経ちましたが、プライベートでカラオケに行った際に一番リクエストされるのが「Imitation Rain」で、世間への印象が強い楽曲なんだなと感じていますし、デビュー曲がロックバラードというのも新鮮だったのかなと思います。改めて、この曲を僕たちのデビュー曲に授けてくださったYOSHIKIさんにはとても感謝していますし、2023年春に開催したSixTONES初の東京ドーム公演にサプライズでご出演いただいて、この楽曲をコラボレーションしたことも思い出深いです。――改めて2組でのリリース作品となりましたが、一緒に作品を出したお相手のグループの存在についてと、収録されている作品についての感想をお聞かせください。【ジェシー】それぞれのグループのカラーを生かして、お互いに色んな音楽・表現を世の中に生み出せていることが嬉しいです。Snow Manと一緒にエンターテイナーとして、一人でも多くの人の活力となるような活動を続けていきたいと思います。Snow Manの「D.D.」は、まずタイトルの響きが良いし、アクロバティックなダンスも相まって、テンションが上がる楽曲ですよね。Snow Manの舘さん(※宮舘涼太)とカラオケで一緒に歌って、盛り上がったのも良い思い出です。――作品を手に取ってくださった方、応援している方に向けて、メッセージを一言。【ジェシー】いつも応援していただき有難うございます! 気が付けば「Imitation Rain」でCDデビューして約4年が経ち、2024年5月1日でSixTONESは結成10周年に突入します。 年々、SixTONES 6人の仲もより深くなっていますし、メンバー個人としても様々な活動をさせていただいて、輝きが増していっているように感じます。この先もSixTONESとして表現したいこと・やりたいことをしっかり伝えていけたら良いなと思いますし、僕たち6人で皆さんに素敵な景色を見せたいです。今後のSixTONESも楽しみにしていてください。よろしくお願いします!――SixTONES vs Snow Manが「オリコン令和ランキング(令和元年〜5年)」の 「作品別売上数部門シングルランキング」で1位を獲得されました。受賞の感想をお聞かせください。【岩本照】光栄な賞をいただけたのは、応援してくださってる皆様のおかげです。沢山の方の支えあって自分たちがパフォーマンスできていることに改めて感謝しています。この度も本当にありがとうございます。――Snow Manのデビュー曲「D.D.」はアクロバティックな振付が話題になりましたが、リリース当時から今までを振り返って今作への想いをお聞かせください。【岩本照】ずっと目指していたひとつの夢でもあるデビュー曲でしたので、沢山のことが初めてで、その中でも自分たちのパフォーマンスを見てもらいたい一心で思いも詰め込ませてもらった楽曲です。デビュー曲は特別な思い出です。――改めて2組でのリリース作品となりましたが、一緒に作品を出したお相手のグループの存在についてと収録されているお相手の作品についての感想をお聞かせください。【岩本照】YOSHIKIさん(X JAPAN/THE LAST ROCKSTARS)が楽曲提供なさった、ピアノの振り付けが印象的な楽曲でした。切磋琢磨してきたグループでしたので、ライバルという思いもありますが、おめでとうという自分たちのことのように嬉しい気持ちの方が勝っていました。ずっと応援してます。――作品を手に取ってくださった方、応援している方に向けて、メッセージを一言。【岩本照】作品を手にとってくださった皆さま、いつも応援してくださる皆さま、本当にありがとうございます。光栄な経験をさせてくださるのはいつも応援してくださる皆さまのおかげです。これからも見てくださる、応援してくださる皆さまの心をときめかせるパフォーマンスをお届けしていきたいと思っています。<集計期間:2019/5/13付〜2024/1/8付 実質集計期間:2019年4月29日(月)〜2023年12月31日(日)>