『オリコン令和ランキング(令和元年〜5年)』で、作品別売上数部門のアルバムランキングと音楽DVDとBDの売上枚数を合算したミュージックDVD・BDランキングで1位を獲得した5人組グループの嵐。平成から令和にかけて日本を代表するグループとしてさまざまな記録を残した。そんな嵐の活動を象徴するかのようなコメントが、櫻井翔から寄せられた。◆アルバムは嵐の音楽の足跡、DVD&BDはその時の想いを真空パックした作品

【コメント全文】この度、オリコン令和ランキングにおいて「作品別売上数部門」の「アルバムランキング」および「ミュージックDVD・BDランキング」で1位となったこと、大変光栄です。アルバム『5×20 All the BEST!! 1999-2019』は、20年にわたる嵐の音楽の足跡を辿る作品。DVD&BD『ARASHI Anniversary Tour 5×20』は、20周年ツアーでのパフォーマンスと、その時の想いを真空パックしたような作品となっています。私たちの歴史と想いの詰まった作品を多くの方に手に取って頂いたこと、改めてとても嬉しく思います。つい先日撮影していた作品の共演者やスタッフの方から「『One Love』で嵐を好きになりました」「『カイト』が好きで今も聴いています」と言って頂く機会がありました。今なお、楽曲が息づいてると実感する日も少なくありません。楽曲や映像作品を手掛けて下さった作家の皆さま、携わって下さったスタッフの皆さま、そして何より、日々応援して下さり、作品を手に取って下さった皆さまのお陰です。今まで、そしてこれからも嵐の楽曲やパフォーマンスが、誰かの人生のそばにいることが出来たならこの上なく幸せです。今後とも、私たち嵐の沢山の楽曲たちを、どうぞ宜しくお願い致します。◆アルバムがダブルミリオン、ミュージックDVD・BDがミリオンともに令和唯一の記録嵐のベストアルバム『5×20 All the BEST!! 1999-2019』(2019年6月発売)は、作品別売上数部門のアルバムランキングで、期間内売上219.4万枚を売り上げ、1位を獲得。同作は、自身初となる200万枚を突破。令和初のダブルミリオンアルバム作品となった。また、20周年記念ライブ映像作品『ARASHI Anniversary Tour 5×20』(2020年9月発売)が、音楽DVDとBDの売上枚数を合算したミュージックDVD・BDランキングで、期間内売上107.4万枚(DVD:43.4万枚、BD:64.0万枚)で1位を獲得した。同作は、音楽映像作品では自身初および令和初となるミリオンを達成した。さらに、『5×20 All the BEST!! CLIPS 1999-2019』(令和元年10月発売)が期間内売上84.9万枚(DVD:39.0 万枚、BD:45.9万枚)で2位、『アラフェス2020 at 国立競技場』(令和3年7月発売)が期間内売上78.4万枚(DVD:34.1万枚、BD:44.4万枚)で3位にランクインし、TOP3を独占した。