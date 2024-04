5人組グループ・嵐のベストアルバム『5×20 All the BEST!! 1999-2019』(2019年6月発売)が、本日12日発表の『オリコン令和ランキング(令和元年〜5年)』作品別売上数部門のアルバムランキングで、期間内売上219.4万枚を売り上げ、1位を獲得した。また、20周年記念ライブ映像作品『ARASHI Anniversary Tour 5×20』(2020年9月発売)も、音楽DVDとBDの売上枚数を合算したミュージックDVD・BDランキングで、期間内売上107.4万枚(DVD:43.4万枚、BD:64.0万枚)で1位を獲得した。

嵐の櫻井翔は、1位獲得について「私たちの歴史と想いの詰まった作品を多くの方に手に取って頂いたこと、改めてとても嬉しく思います」と喜んだ。さらに、「先日撮影していた作品の共演者やスタッフの方から『「One Love」で嵐を好きになりました』『「カイト」が好きで今も聴いています』と言って頂く機会がありました。今なお、楽曲が息づいてると実感する日も少なくありません」と感慨深げに語った。アルバムランキングでは、唯一の期間内売上200万枚超えとなった周作。8位にランクインしたライブ映像作品『This is 嵐』(期間内売上:90.6万枚/令和2年11月発売)を含め、令和に発売した嵐の作品すべて(2作)がTOP10入りした。『5×20 All the BEST!! 1999-2019』は、2019(令和元年)/7/8付の週間アルバムランキングで初週売上130.4万枚で初登場1位を獲得し、令和1作目のミリオンアルバム作品(※1)となった。その後も売上を伸ばし、2019/9/16付では累積売上が201.3万枚となり、自身初となる200万枚を突破。令和初のダブルミリオンアルバム作品となった。また、『オリコン年間ランキング 2019』(令和元年12月に発表/集計期間:2018/12/24付〜2019/12/16付)作品別売上数部門のアルバムランキングでは、3年ぶり通算7度目の1位を獲得し、歴代1位の記録を持つ「年間アルバムランキング1位獲得数」を7回に自己更新した。なお、ダブルミリオンでの年間1位は、2006年(平成18年)の平井堅『Ken Hirai 10th Anniversary Complete Single Collection ’95-’05 “歌バカ”』以来、13年ぶり。一方、ミュージックDVD・BDランキングでは、『ARASHI Anniversary Tour 5×20』が唯一の期間内売上100万枚超えとなった。2020(令和2年)/10/12付の週間ミュージックDVD・BDランキングでは、自己最高初週売上となる初週91.6万枚で初登場1位を獲得。その後も売上を伸ばして、2020/11/16付には累積売上が100.2万枚となり、音楽映像作品では自身初および令和初となるミリオンを達成した。さらに、デビュー20周年記念ビデオ・クリップ集『5×20 All the BEST!! CLIPS 1999-2019』(令和元年10月発売)が、期間内売上84.9万枚(DVD:39.0 万枚、BD:45.9万枚)で2位にランクイン。ライブ映像作品『アラフェス2020 at 国立競技場』(令和3年7月発売)が、期間内売上78.4万枚(DVD:34.1万枚、BD:44.4万枚)で3位にランクインし、嵐がTOP3を独占した。(※1)平成1作目の初週ミリオンアルバムは、松任谷由実『DAWN PURPLE』(平成3年11月22日発売)