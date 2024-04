永遠のバーチャルなど15曲を収録！moonlight line(ムーンライトライン) CDデビューアルバム「Unconditional Love」

4人組グループ「moonlight line(ムーンライトライン)」は、新曲を含め全15曲を収録したCDデビューアルバム「Unconditional Love」を2024年5月15日(水)に発売します。

moonlight line(ムーンライトライン) CDデビューアルバム「Unconditional Love」

「moonlight line(ムーンライトライン)」とは、2023年、突如彗星のごとく現れた4人(Synthesizer V AI)が歌うグループです。

無償の愛をテーマに、アニメや神話や歴史等を舞台に繰り広げる物語を歌います。

作詞、作曲、編曲、デザイン、イラスト制作、映像制作は、真中音羽が手掛けています。

メンバー

・ベガ(Synthesizer V AI Mai)

・スピカ(Synthesizer V AI Saki)

・シリウス(Synthesizer V AI Ryo)

・リゲル(Synthesizer V AI Yuma)

「moonlight line」バイオグラフィー

「人間か!?ボカロか!?」

まるで人間が歌うかのように歌い上げる4人。

初めてその歌声を聴いた時、人間が歌っていると思っているリスナーが多かったですが、実はこの歌声はボカロです。

2023年春、ベルギーのMax FMで「永遠のバーチャル(English ver.)」が紹介。

2023年夏、「君は愛そのもの」がApple MusicやiTunesでデイリーチャートJ-POP部門で、香港で8位、タンザニアで9位、台湾で20位を獲得。

2023年12月、YouTubeチャンネル登録者7万人を突破!

2024年1月には「What is Love」MVが、50万再生を突破!

2023年に配信リリースした8タイトルに新曲を追加し、15曲を収録(日本語バージョン、英語バージョンを含む)。

新曲「Third World」は、パレスチナ戦争、ウクライナ戦争をテーマに、戦争で家族を亡くした少女の物語を描いています。

「Third World」のMVは5月15日(水)の夜に公開予定。

2024年5月15日(水)発売!CDデビューアルバム「Unconditional Love」

定価 :3,300円(税込)

商品番号:QECH-11

発売日 :2024/5/15

発売元 :Star Radio Records

販売元 :キングレコード株式会社

●収録曲

1. 永遠のバーチャル

2. Ymir

3. 何でもできる

4. 今過去未来

5. IS-BE

6. What is Love

7. Elf

8. 君は愛そのもの

9. Third World

10. Eternity Virtual (English ver.)

11. Ymir (English ver.)

12. What is Love (English ver.)

13. Elf (English ver.)

14. You Are Love In Itself (English ver.)

15. Third World (English ver.)

※「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。

