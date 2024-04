アフィリエイトや自社商品販売などの新サービス追加！FCN「ショート動画CAMP」新講座

SNSコンサルティングサービスを行う「FCN」は、ゼロから収益化したい方を対象に「ショート動画CAMP」の新講座を2024年3月1日(金)に開始しました。

FCN「ショート動画CAMP」新講座

同社では「すべての人が輝ける場所を創る」という理念を掲げています。

SNSを見ていると、せっかく良い商品を持っているのに、発信方法が分かっていないばかりに、伸びないという人が大量発生しています。

そんな問題を解決すべく、TikTokのプロである同社が新サービスを立ち上げました。

既存のTikTok運用代行講座に加えて新たに3つのサービス

・TikTokアフィリエイト

・TikTok × 自社商品販売

・TikTok運用代行(同社が運用代行を担当)

を提供します。

展開内容

(1) TikTok攻略というジャンルで同社はトップのフォロワー数を誇っています。

それが、このショート動画キャンプを進める圧倒的な自信です。

(2) ただフォロワーを増やすのではなく、マネタイズに特化しており、実際受講生の中には、2ヶ月目で120万円以上のマネタイズに成功した方もいます。

ショート動画CAMP概要

講座内容: 運用代行講座・アフィリエイト講座・自社商品販売講座・

LINE友達最大化講座

申込URL :https://s.lmes.jp/landing-qr/1656446631-XmDrWnkP?uLand=uVX8oT

今後の展開

新たなサービスとして、TikTokを自動で分析できるツールも開発中です。

TikTokコンサルの多くは、台本しかアドバイスしてなかったり、運用代行としてとりあえず本数をこなしていたりとてきとうなところが多い(印象)です。

同社では、企画・台本・編集から商品設計まで全てを網羅してコンサルし、TikTok攻略として、圧倒的な実績で業界の1位のサポートをし続けます。

