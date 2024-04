上質なシルクグッズを販売！日本橋三越本店「ROSHA(ろしゃ)」POP UP SHOP

新潟県五泉市で法衣や着物に用いる高級シルクを100年織り続ける絹織物工場「横正機業場」は、自社のシルク・ファクトリー・ブランド「ROSHA(ろしゃ)」のPOP UP SHOPを2024年4月17日(水)〜4月23日(火)の期間限定で日本橋三越本店 本館1階プロモーションスペースにて開催します。

日本橋三越本店「ROSHA(ろしゃ)」POP UP SHOP

会場 :日本橋三越本店 本館1階プロモーションスペース

所在地 :〒103-8001 東京都中央区日本橋室町1丁目4-1

期間 :2024年4月17日(水)〜2024年4月23日(火)

営業時間:10:00〜19:00

新潟県五泉市でオンラインストア中心に販売している『ROSHA』が5年ぶりに春のPOP UPを開催します。

さらに、“8周年の感謝の気持ちをこめて”をテーマに、シルクを身近に感じられるさまざまなプレゼント特典も用意しています。

日本製の上質なシルクを肌で触れて直接確認することができます。

8周年記念特典

上質なシルク100%が身近にある生活を目指した「ROSHA」では、ブランドローンチから8周年を記念し、日常使いできるシルクのプレゼント特典を用意しました。

特典1:税込み1万円以上購入の方に、シルクのシュシュ(Sサイズ)1点もしくはインナーマスク3を1点プレゼント

特典2:税込み3万円以上購入の方に、先着30名限定でオリジナルシルクショートストールをプレゼント

イメージするのは、シルクのような艷やかなライフスタイル

地球温暖化が進む中、夏涼しく吸湿性・放湿性にすぐれ、紫外線吸収効果もあるシルクは、日々の生活に寄りそえる存在になります。

ROSHAではシルクが方の生活を彩り気持ちが晴れやかになるオリジナルシルクアイテムを揃えました。

テーマ:sleep

肌や髪を保湿するシルクは、睡眠の質を高めながら、髪や肌をいたわることができます。

LINEUP:ナイトキャップ、まくらカバー、手のケアとしてミトン、乾燥対策・保湿する寝る時マスク etc..

テーマ:UV

紫外線遮へい率の高いシルクの機能性をいかしオシャレしながら肌や髪を守ります。

LINEUP:アームカバー、フーディ、ネックカバー、ストール、カーディガン etc..

テーマ:care

肌や髪をやさしくケアするシルクは、毎日にいたわりをもたらしてくれる。

LINEUP:ヘアターバン、ミトン、ボディタオル、ハンカチ etc..

テーマ:baby

生まれたばかりの赤ちゃんに。

お母さんのお腹の中の次はシルクに包まれる。

LINEUP:おくるみ、ぼうし、スタイ etc..

テーマ:relax

寝る時も、くつろぐ時も、出かける時も、肌にふれた瞬間伝わるシルクのやさしさで気持ちまでとろけるように。

LINEUP:トップス、ボトムなどシルクウェア etc..

テーマ:mask

不織布マスクの肌荒れに悩む方に支持いただくシルクのインナーマスク。

POP UP SHOPで新しいバージョン4を先行発売します。

テーマ:cool

暑さ対策に、通気性がよく、サラッとしたシルクウェアが欠かせない。

LINEUP:キャミソール、タンクトップ、トップス、ボトム、カーディガン etc..

テーマ:diversity

私たちの主役は生地。

だからそこにのせるデザインは自由。

選ぶも自由。

上質という安心感だけあればいい。

LINEUP:ストール他すべてのアイテム

テーマ:present

だれにプレゼントしても大丈夫という品質に対する安心感。

これこそROSHAの特徴。

LINEUP:ストール他すべてのアイテム

