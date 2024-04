1946年創業、縁日玩具やバルーン・パーティーグッズの専門商社「キッシーズ」は、アメリカ産のゴム風船ブランド「タフテックス TUFTEX」と代理店契約し、卸販売を開始します。

高品質かつセンス溢れるカラーバリエーションのバルーンで、ウェディングや店舗装飾、イベントでの活用など、ありとあらゆる洗練されたシーンでのデコレーションを可能にします。

キッシーズ「タフテックス TUFTEX」代理店契約

タフテックスバルーンは1915年創業、アメリカ産のゴム風船ブランドです。

ブランド名から想像がつく通り、ゴム量が多くしっかりとしたプレミアムな品質と、きめ細やかできれいな見た目が特徴となります。

また、生産拠点はオハイオ州でありながら本社をニューヨークに置き、トレンドの発信地から得られた情報をもとに考案されるバルーンカラーは、日本人からは想像もつかないようなクリエイティブな発色です。

タフテックスのカラーバリエーションは、世界中のゴム風船業界のトレンドを作り出しているといっても過言ではありません。

独特なカラーバリエーションとネーミング

今までになかったようなカラーとそのネーミングは、風船でのデコレーションに新たな可能性を見出してくれます。

キッシーズでは、4月発表の新色であるジョージア(Georgia)、ミドウ(Meadow)、ロメイ(Romey)の3色を含む、カメオ(Cameo)、チーキー(Cheeky)、ウィロウ(Willow)、フォグ(Fog)などの31色を4月下旬より随時展開します。

プロのバルーンデコレーターによるバルーン装飾

日本を含む世界中にはバルーンデコレーターと呼ばれる風船装飾のプロフェッショナルが存在します。

セミナーを受けたり、深くゴム風船について学習し、タフテックスを使って洗練されたデコレーションを完成させていく彼らの仕事は、アートそのもの。

プロのバルーンデコレーターの装飾で、あなたの大切な日を忘れられない思い出にします。

タフテックスのオーナー アリソン・ウィル コメント

タフテックスバルーンは、1915年に創業したアメリカのプレミアム・ラテックス・バルーン・ブランドで、日本市場への戦略的進出を発表します。

タフテックスは、北米に強固な足場を築き、高品質でトレンドを取り入れたゴム風船です。

業界で最もラブリーで色鮮やかな商品に対する日本での需要の高まりに対応していきたいと思っています。

キッシーズが当ブランドと販売契約を締結し、日本のお客様にタフテックスを提供していくことにとても感謝しています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post トレンドカラーが特徴のニューヨーク発ゴム風船!キッシーズ「タフテックス TUFTEX」代理店契約 appeared first on Dtimes.