てっちりなど職人の技が光る料理の数々を提供！とらふぐ料理 玄品 関東・関西限定店舗「高級天然とらふぐコース」

国内外で「とらふぐ料理 玄品」を展開する「関門海」は、外国人観光客のニーズに応えるべく、2024年4月15日より関東・関西の限定店舗で高級天然とらふぐコースの提供を始めます。

中国をはじめとするアジア圏の観光客に、高い技術力を活かした本格的で美味しいとらふぐのコース料理を楽しんでもらうとともに、日本食の安全性をPRします。

とらふぐ料理 玄品 関東・関西限定店舗「高級天然とらふぐコース」

天然とらふぐ全8品コース「玄也玄(げんやげん)」

【販売期間】 2024年4月15日(月)〜

【販売店舗】 浅草、池袋、銀座新橋、上野(予約限定)、梅田東通、大阪北新地(予約限定)、法善寺総本店、本町、心斎橋(予約限定)、京都祇園(予約限定)

アジア圏の観光客には、「日本でふぐ料理を味わいたい」という潜在的なニーズがあります。

ふぐはアジア圏の一部地域では馴染みのある食材で、その美味しさや縁起の良い魚として好まれている一方、有毒部位を含むために多くの国で食用が規制されています。

日本は食品衛生法やふぐ調理師免許制度などにより、衛生面・技術面・知識面・管理面から食の安全性を確保しており、世界的にも高い評価を得ています。

アジア圏で同様の環境が整っている国は稀であることから、アジア圏の観光客は日本を「安心してふぐを食べられる国」と捉えています。

玄品では、「日本の伝統料理であるふぐを食べたい」というインバウンド客のニーズに応えるべく、安心・安全で美味しい天然とらふぐを使った本格的なコース料理を開発しました。

職人の技が光る「天然とらふぐコース」

「天然とらふぐコース」では、本場下関直送、体長50〜60センチ、通常の4倍近いサイズの天然とらふぐのみを厳選しています。

食べごたえ抜群、まるまる太った大ぶりな天然とらふぐを使用し、「てっさ・てっちり」など、職人の技が冴えわたる料理の数々を提供します。

日本の食文化に魅力を感じる外国人観光客のほか、ラグジュアリーな体験を求める国内外のお客様のニーズに合わせ、通常のコース料理よりもゆったりとした時間とともに、上質なふぐ料理を楽しめます。

今回は天然とらふぐの豪快な味わいが楽しめる「天然 玄」コースをベースに、唐揚げ・焼きふぐ・白子が楽しめる、バリエーション豊かな4種類のコースを用意しました。

価格は1.5〜2万円台に抑え、「コストパフォーマンス最大化を追及した、美味しい料理を提供する」という、玄品らしい考えを体現しています。

さらに店舗では、外国人スタッフの雇用を促進するとともに、日本文化や礼儀作法を大切にしたおもてなし接客の習得にも注力しています。

また、言語の壁を越えて日本人スタッフが円滑に接客できるよう、ふぐの種類や料理の食べ方などを説明した外国語タブレットメニューを順次導入予定です。

接客時に必要に応じてタブレットメニューを活用することで、海外のお客様にもストレスなくお食事を楽しめます。

外国人観光客の方に、「玄品」ならではの真心と安らぎに満ちた空間を心ゆくまで堪能いただけるよう、努めていきます。

株式会社関門海 担当者コメント

今回の高級商品の開発は、創業以来の大きなチャレンジでした。

かねてより「天然とらふぐの高級コースを提供したい」という構想はありましたが、仕入れ・加工・商品・サービスの質を担保するにあたり、1年以上にわたって検討・準備を重ねてまいりました。

今回、インバウンド客のニーズに合わせた商品提供を通じて、外国人観光客に「日本食の高い安全性」をPRしたいと考えています。

新しい「天然とらふぐコース」を通じて、外国人観光客の方が、日本の食文化の素晴らしさと安全性の高さを実感できる機会として、「玄品」を利用いただければ幸いです。

「天然とらふぐコース」メニュー

◆「天然 玄」コース (全5品) 15,000円(税込)

湯引き/てっさ/てっちり/雑炊/デザート

◆「天然 醍醐」コース (全6品) 18,000円(税込)

湯引き/てっさ/とらふぐ唐揚げ/てっちり/雑炊/デザート

◆「天然 天楽」コース (全7品) 22,000円(税込)

湯引き/てっさ/とらふぐ唐揚げ/焼きふぐ/てっちり/雑炊/デザート

◆「天然 玄也玄」コース(全8品) 26,000円(税込)

湯引き/てっさ/とらふぐ唐揚げ/焼きふぐ/白子/天然てっちり/雑炊/デザート

天然てっさ(ふぐ刺し) 職人の腕が光る「菊盛り」

天然てっちり(ふぐちり鍋)「濃厚特製ふぐ出汁」を使用。

天然とらふぐ唐揚げ 大ぶりな1貫。

ジューシーな溢れる旨味。

