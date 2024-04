設備点検作業をモバイルアプリで効率化！ジェイエスピー「moni-meter」iPhone対応

設備点検支援システム「moni-meter(モニメーター)」を開発するジェイエスピーは、iPhone対応モバイルアプリが利用できるようになった新バージョンを4月11日(木)より提供開始しました。

ジェイエスピー「moni-meter」iPhone対応モバイルアプリ

提供開始日:2024年4月11日(木)

moni-meterは、点検箇所をスマートフォンで撮影し点検作業を効率化するシステムです。

点検結果を記録するモバイルアプリは、これまでAndroid端末向けに提供されてきました。

設備点検に携わる方から、会社支給のiPhoneで「moni-meter」システムを利用したいとの声を受け、今回のバージョンアップに至りました。

使い慣れたデバイスの活用により、コスト面・教育面の負担を抑えた業務改善が可能です。

対応デバイスの拡大により、moni-meterが目指すスモールスタートの設備管理DX推進に貢献できることを期待しています。

バージョンアップ概要

今回のバージョンアップは、iPhoneでモバイルアプリを利用できるようになったことに加え、点検担当者に向け現場での利便性を向上させる機能を追加しました。

1. モバイルアプリがiPhoneで使用可能に

Android搭載スマートフォンだけでなく、iPhoneでもmoni-meterシステムを利用できるようになりました。

会社でiPhoneを支給されている場合など、導入にあたり普段使用している端末をご活用いただけます。

2. 撮影時のフラッシュ点灯を切り替え可能に

撮影時のフラッシュ点灯パターンを消灯/点灯/オート/常時点灯(※)から選択できるようになりました。

従来は周囲の明るさに応じて自動で点灯する「オート」のみでしたが、点検担当者が照明や撮影対象の質感などにあわせて切り替え可能となり、より鮮明な記録を残せるようになりました。

※カメラ起動からシャッター押下までの間点灯し続けます。

3. 気になる変化をその場で記録できる備考欄を追加

点検時に担当者が気づいたことを、モバイルアプリ上で入力できる備考欄を追加しました。

点検項目の記録値だけでなく、異音や外観の変化などの気になる変化をその場ですぐに記録できます。

moni-meterについて

moni-meterは工場・ビルの設備点検を効率化するシステムです。

点検箇所をスマートフォンで撮影。

手書きの記録表やPCへの転記作業を見直し、記録作業の負担と誤検針を減らします。

また、点検時の写真が証跡となり、信頼性の高い点検記録を残せます。

「点検作業をもっと簡単に、もっと正確に。」 ― プラント設備管理やビルメンテナンス、テナントの検針業務などに携わるみなさまが働きやすくなる現場づくりをサポートします。

ジェイエスピーは、今後もシステム開発を通じてDXの推進、持続的な企業の発展に貢献していきます。

