一般社団法人ポジティブ心理カウンセラー協会が、2024年5月9日(木)20時から主催するオンライン・ワークショップにて、【《ポジティブ大全》「あなたの弱みを強みに変える技術 基本講座」出版一周年記念出版ワークショップ】を開催します。

ポジティブ心理カウンセラー協会《ポジティブ大全》「あなたの弱みを強みに変える技術」基本講座

イベント名称:《ポジティブ大全》「あなたの弱みを強みに変える技術」基本講座

開催期間 :2024年5月9日(木) 20時から(約2時間、若干の延長あり)

開催場所 :オンラインワークショップ(Zoomを予定)

講座費用 :無料(特別イベント)

講座内容 :知識講座と実践型ワークショップの混合形式 途中、少し休憩あり

対象者 :すべての人が受講可能です。

※スケジュールと内容は、状況に応じて変更される場合があります。

ポジティブ心理カウンセラー協会は、ベストセラー書籍「ポジティブ大全」の出版1周年を記念し、基本講座を開催します。

本書の著者である「徳吉 陽河」先生を講師に迎え、あなたの弱みを強みに変える技術を体系的に学び、人生を充実させるための知識や方法を学びます。

書籍「ポジティブ大全「あなたの弱みを強みに変える技術」の内容をもとに、「ネガティブ」と「ポジティブ」を肯定的に活用するいくつかの知識と技法を学びます。

たとえ、自己肯定感が低くても、前に進んで行けるようにするための方法を実践的に学べる講座です。

また、参加者(希望者のみ)には書籍を特別にプレゼントします。

講座内容

・強みを発揮するための実践方法とは?

・弱みを強みに変える技術とは?

・心理テストを活用して、5つの強みを分析する

・心理テストの前向きな活用の仕方

・本当のポジティブシンキングとは?

・本当の自己肯定感の扱い方

【講師】徳吉 陽河(とくよし・ようが)

一般社団法人コーチング心理学協会 協会理事・講師

一般社団法人ポジティブ心理カウンセラー協会 代表理事・講師

コーチング心理士、ポジティブ心理療法士、公認心理師、キャリアコンサルタント、認定心理士(心理調査)、産業カウンセラーなど多数。

専門分野は、コーチング心理学、ポジティブ心理学、キャリア心理学、認知科学など。

クライエントやコーチ・カウンセラーがお互いに前向きになるようなウェルビーイングや能力の向上、自己成長の支援を行っている。

海外の様々なワークショップや学会などに参加し、様々な心理学、心理療法、コーチングを学ぶ。

大学・看護学校などでの講師を経て、現在は、現場に役立てるため、社会人に向けて「コーチング心理学」や「ポジティブ心理学」に関わる実践・研究、普及の活動を行っている。

大学、高校、教育支援センターなどの教育機関、若者サポートステーション、就労支援施設、社会福祉協議会、リハビリテーションなどに関わる医療機関などの講師。

外資系・国内大手製造業、販売・接客業、人材サービス業の団体などでの研修の講師なども担当している。

これまで、実質3,000人以上の方に受講いただき、好評を得ている。

著書は、コーチング心理学ガイドブック(監修・監訳)、コーチング心理学ハンドブック(共著、認知行動アプローチ)、ナラティヴ・セラピーBook、ポジティブ大全(総合法令出版)など

当日の準備

・筆記用具(ノート、ボールペンなど、色付きペン推奨)

・Zoomの画面を見ながら、話の出来る環境で受講が必要です。

・スマートフォンやタブレットでの受講も可能ですがPCで受講できる方は、こちらのZoomで準備ください。

・書籍はワークショップに参加者に随時お送りします。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 書籍『ポジティブ大全』の出版1周年記念特別無料講座!ポジティブ心理カウンセラー協会「あなたの弱みを強みに変える技術」基本講座 appeared first on Dtimes.