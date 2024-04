京都松原通りの一角に全17室の和モダンなホテルが誕生！レアル「Rinn Kiyomizu Gion」

京都市内においてホテルタイプ18棟、一棟貸しの町家タイプ44棟の計62棟348室の宿泊施設を運営する「レアル」は2024年4月15日、京都松原通りの一角に「Rinn Kiyomizu Gion」をオープンします。

レアル「Rinn Kiyomizu Gion」

世界遺産 清水寺への参詣路でもあり、またの名を清水道とも呼ばれた松原通沿いに「Rinn Kiyomizu Gion」がリブランドオープンします。

同施設は人気観光名所である花見小路や鴨川からも近く、祇園の繁華街にもすぐにアクセスできる利便性の高い立地で、バスや電車でのアクセスも抜群です。

2018年に京都景観賞建築部門優秀賞を受賞した経歴をもち、ホテルでありながら京都の街に自然と溶け込む外観が特徴的な建物です。

ロビーには、畳を使用したソファーを用意し、憩いの場として利用できる作りになってます。

また、内装は和モダンな雰囲気を出すためにイギリスのトム・ディクソンがデザインしたブックエンドやザ・コンランショップがイタリアの老舗陶器ブランドに発注して制作したフラワーベースなどを設えています。

モダンな客室で寛ぐ京都の旅

客室は和を意識したホテルライクなベッドルームとなっており、海外の方も寛げるお部屋です。

お部屋も数タイプ取り揃えており、旅に合わせたお部屋を選ぶことが出来ます。

コンフォートツインの浴室

コンフォートツイン客室

施設概要

施設名 :Rinn Kiyomizu Gion

所在地 :京都府京都市東山区弓矢町47

アクセス:京阪電車「清水五条駅」5番出口より徒歩約7分

総定員数:35名

客室面積:全17室 5階建

スタンダードツイン 2室(16平米) 定員2名

スーペリアクイーン 4室(16平米) 定員2名

スーペリアツイン 6室(16平米) 定員2名

デラックスクイーン 2室(20平米) 定員2名

デラックスツイン 2室(20平米) 定員2名

コンフォートツイン 1室(31平米) 定員3名

