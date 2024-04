Criteoのソリューションを運用する正規代理店に認定！AZ「Criteo Certified Partner(Criteo 認定パートナー)」

EC・SaaS・スタートアップ領域を中心として、新しい時代の経済を動かす企業群を、デジタルマーケティングとDXで支援する「AZ」は、2024年3月に「CRITEO」が定めるパートナープログラムにおいて、『Criteo Certified Partner(Criteo 認定パートナー)』に認定されました。

「AZ」は、EC・SaaS・スタートアップ領域を中心として、新しい時代の経済を動かす企業群を、デジタルマーケティングとDXで支援する企業。

「より健全で未来に繋がるウェブプロモーション」を目指し、ウェブプロモーションのコンサルティングと運用型広告の運用代行を行っています。

そんな「AZ」は、2024年3月に「CRITEO」が定めるパートナープログラムにおいて、『Criteo Certified Partner(Criteo 認定パートナー)』に認定されました。

「Criteo 認定パートナープログラム」は、Criteoのソリューションを継続的に販売・運用する代理店が、公式に認定される正規代理店制度になります。

同社は今後も、顧客企業にデジタル広告に関する最先端のノウハウの提供を行うことにより、各企業の成長の促進と売上利益の向上、事業を成長に導くパートナーを目指していきます。

会社名 : 株式会社AZ

設立 : 2004年7月6日

代表取締役社長: 藤堂 高義

本社 : 大阪府大阪市中央区本町2-5-7 メットライフ本町スクエア16階

事業内容 :

・運用型広告代理

・デジタルマーケティングコンサルテーション

・インハウス支援

・eスポーツ事業

