一般社団法人日本分析機器工業会(JAIMA)は、2024年度も、早稲田大学創造理工学部 山崎 淳司教授と共同で、同大学院での協力講座「素材機器分析評価」(創造理工学部との合併科目)を2024年4月18日(木)より開講します。

日本分析機器工業会×早稲田大学創造理工学部 協力講座「素材機器分析評価」

本講座はオムニバス形式で実施され、山崎教授と講師12社27名(会員企業8社 21名、その他外部協力企業4社 4名、当工業会派遣 2名)により講義が行われます。

素材・材料分野は科学技術や産業の全ての分野に関わる重要な基盤技術であり、新規素材・材料を開発する場合には、それらの評価が必須となります。

本講義では、素材機器分析に用いられている分析機器メーカーなどの技術者・研究者を講師として、機器分析技術の原理やその評価方法、実際の分析時における技術上の注意点などについて解説します。

2024年度は講義の基本形態を対面とし、従来は春学期のみであった講座を秋学期にも開講します。

春学期および秋学期は各々100分授業を14回開講します。

また、毎回の授業の理解度の確認のために、授業のたびにテストを実施します(平常点評価 100%)。

同工業会では、技術委員会を中心とした社会貢献事業として、2007年から10年間、東北大学での分析機器関連講座開講および講師派遣を実施してきました。

2018年度からは早稲田大学大学院での講座を開講しており、受講者の方より好評を得ています。

同工業会は、今後も機器分析に関する人材育成を目的とした同様の事業に対して、積極的かつ継続的に取り組んでいきます。

講座概要

講座名 :素材機器分析評価

大学・学科 :早稲田大学大学院-創造理工学研究科 地球・環境資源理工学専攻

創造理工学部 環境資源工学科

講座統括責任者:山崎 淳司教授

開講期間 :<春学期>2024年4月18日(木)〜2024年7月18日(木) 14回

<秋学期>2024年10月10日(木)〜2025年1月23日(木) 14回

開講時間 :第5時限 (17:00〜18:40)

開催場所 :早稲田大学・西早稲田キャンパス 対面形式

主な講義内容 :素材・材料分野における表面解析、構造解析、濃度解析などに

利用される分析機器全般、産業界における実例

同工業会関係参画企業

株式会社島津製作所

東亜ディーケーケー株式会社

日本電子株式会社

日本分光株式会社

株式会社日立ハイテク

株式会社日立ハイテクサイエンス

株式会社堀場テクノサービス

株式会社リガク

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2024年度春学期/秋学期「素材機器分析評価」を開講!日本分析機器工業会×早稲田大学創造理工学部 appeared first on Dtimes.