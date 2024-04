Wild ONE Skeletonの2つのモデルを着用！NORQAIN(ノルケイン) スタン・ワウリンカがアンバサダー就任

スイス時計本来の系譜であり、家族経営の独立企業である「NORQAIN(ノルケイン)」は、テニス界のレジェンドであり、3度のグランドスラム・チャンピオンに輝いたスタン・ワウリンカ氏を、ノルケイナーとして、また新しいWild ONE Skeleton CoralとWild ONE Skeleton Geckoのアンバサダーとして迎えることを発表しました。

NORQAIN(ノルケイン) スタン・ワウリンカがアンバサダー就任

スタン・ワウリンカは、同世代で最も偉大で、最も逞しく、尊敬されるテニスプレーヤーの一人です。

20年以上にわたるプロキャリアで、3つのグランドスラムを含む16のタイトルを獲得し、オリンピック金メダルや母国スイスチームでデビスカップも獲得しています。

その粘り強さとスポーツマンシップは世界的に高く評価されています。

スタン・ワウリンカの国際的な幅広いネットワークと世界中のファンに対する影響力を得て、世界中で成長を続けるノルケインブランドはさらなる成長を遂げていきます。

このパートナーシップは、ノルケインにとってエキサイティングな新たな成長段階の幕開けとなります。

スタン・ワウリンカ コメント

ノルケイナーとして、ノルケインブランドの成長の一翼を担えることをとても嬉しく思います。

2023年のUSオープン以来、Wild ONE Skeleton Turquoiseを着用し、コート上でテストしてきましたが、とても気に入っています。

私は腕時計をしてプレーをするのが好きで、この時計の技術的な仕様に大きな期待を持っていました。

Wild ONEを身につけることがとても自分にとって刺激的だったので、ノルケイナーとしてパートナーシップを結びました。

新たに発表されるWild ONE Skeleton CoralとGeckoのアンバサダーとして、パリ、そしてロンドンのコートで最高のパフォーマンスを披露できることを楽しみにしています。

2024年のテニス・メジャー・シーズンから、スタン・ワウリンカはノルケインのベストセラー、革新的なNORTEQ(R)ケース構造を採用した超頑丈で超軽量の高性能スポーツウォッチ、Wild ONE Skeletonの2つの新しいモデルのアンバサダーを務めます。

5月の全仏オープンでは、ローラン・ギャロスの燃えるような赤いクレーコートにインスパイアされたWild ONE Skeleton Coralを着用。

そして7月のウィンブルドンでは、Wild ONE Skeleton Geckoを着用し、神聖な芝生のコートからインスピレーションを得た同モデルのグリーンバージョンを着用します。

Wild ONE Skeleton Coral

Wild ONE Skeleton Gecko

ノルケイン創業者兼CEOのベン・カッファー コメント

スタンをノルケイナーに迎えることは、私たちにとって素晴らしいことです。

彼がUSオープンでWild ONE Skeleton Turquoiseを着用していたのを見たとき、アンバサダーに迎えようと決意しました。

そして、実際に出会ったとき、同じスイス人というつながりだけでなく、スタンがノルケインの『my life, my way』というモットーをキャリアを通じて実践してきた人物であることを実感しました。

彼とパートナーを組み、テニスにインスパイアされたWild ONE Skeletonの新バージョンの世界発表にあわせて、彼を迎えいれたことは我々の大きな喜びです。

これは、始まりに過ぎません。

ノルケインファミリーへようこそ、スタン!

Wild ONE Skeleton

2023年夏の発表から話題を集めるベストセラー、ワイルドワン・スケルトン・ターコイズに、新たにWild ONE Skeleton CoralとWild ONE Skeleton Geckoが加わりました。

両モデルとも、ノルケインの究極のスポーツウォッチ、ワイルド・ワン・スケルトン42mmをベースに開発。

オープンワークの文字盤と5,000gの耐衝撃性を備えています。

両モデルとも、革新的なケース構造を採用しており、超軽量で超堅牢な独自のカーボンファイバー複合材であるブラックNORTEQ(R)製の上下のケージの間にラバー製ショックアブソーバーを挟み込んでいます。

コーラル・レッドとヤモリ・グリーンのディテールが、2つのサーフェスにマッチしています。

ラバー製ショックアブソーバー、ミニッツマーカー、秒針のアウトラインはすべてコーラル・レッドまたはゲッコー・グリーンで、アワーマーカーと時分針にはコーラル・レッドまたはゲッコー・グリーンの夜光塗料X1スーパールミノバが塗布されています。

両モデルとも、アニマルクルエリティフリーのコーラル・レッドまたはゲッコー・グリーンのラバー・メッシュをインサートした、ブラックのラバー・ストラップが装着されます。

ケース内には、クロノメーター認定を受けたノルケインキャリバーN08S(41時間パワーリザーブ)が搭載され、サファイアケースバックから眺めることができます。

両モデルとも超軽量78gで、200m防水を備えます。

保証期間は2年、購入時に必要情報を登録すれば3年にアップグレードされます。

スタンはこの夏、ローラン・ギャロスとウィンブルドンを中心に展開されるノルケインのキャンペーンの顔となります。

Wild ONE Skeleton CoralとWild ONE Skeleton Geckoの価格は902,000円(税込)です。

NORQAIN とは

2018年に設立されたノルケインは、スイス時計業界の中心地であるニドー(ビール/ビエンヌ)にある家族経営による完全に独立したスイス機械式時計ブランドです。

取締役会には時計業界のエキスパートとエリートアスリートで構成され、2022年からはジャン-クロード・ビバーが取締役会顧問を務めている。

スイス時計の新しい頂点に挑み続けるノルケインは、インディペンデンス、アドベンチャー、フリーダムの3つのコレクションを制作。

すべてのモデルはスイス製の機械式ムーブメントを搭載しています。

2020年には、世界最高峰ムーブメント製造ファクトリーのケニッシ社と長期的なパートナーシップを結び、2つのマニュファクチュール・キャリバーを発表しました。

ノルケインは2022年にNYRRオフィシャルパートナーに就任、このパートナーシップを通してTCSニューヨーク・シティ・マラソンなどの主要レースのオフィシャルタイムキーパーを務めています。

さらにノルケインはBMWベルリン・マラソンのオフィシャルタイムキーパーにも2023年から務めておりこれは主要メジャーマラソン大会とのパートナーシップ第2弾です。

全米ホッケーリーグ選手協会(NHLPA)の誇り高いパートナーとして、スペングラーカップ・ダボスのオフィシャルタイムキーパーも務めています。

またノルケインは、2022年8月スイス・クライメイト社のCO2-NEUTRAL認証を取得。

持続可能なサプライチェーンと地球環境への負荷低減を重視した時計を製造するために革新的なソリューションの開発に取り組んでいます。

現在ノルケインは、ヨーロッパ、日本、米国などの主要な国々で販売されており、スイスのブヘラーやキルショッフェル、ドイツのヴェンペ、米国のウエスタイム、トルノー、ゴブバーグとリーズ、カナダのローロ、ドバイのアーメッドセディキ&サンズ、日本では機械式時計のプロフェッショナルである40店舗以上の正規販売店で取り扱われています。

また2021年12月にはノルケイン初のフラッグシップブティックをスイス・ツェルマットにオープン。

そのわずか半年後にシンガポールのオーチャードロードに2店舗目のブティックをオープン。

さらに2023年11月には初となるポップアップショップをニューヨークにオープン。

また、11月にスイスのチューリッヒに3店舗目のブティックをオープンしました。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post Wild ONE Skeletonの2つのモデルを着用!NORQAIN(ノルケイン) スタン・ワウリンカがアンバサダー就任 appeared first on Dtimes.