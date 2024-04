高級「生」食パン専門店「乃が美」は、2024年4月15日(月)より、和歌山県産の無農薬栽培レモンを使用した「和歌山県産レモンマーマレード」を国内『乃が美』全店舗にて新発売します。

乃が美「和歌山県産レモンマーマレード」

和歌山県は、温暖な気候と水はけの良い土壌がレモン栽培に適しており、国内でも有数のレモン産地として知られています。

乃が美の「和歌山県産レモンマーマレード」は、無農薬栽培にこだわり、良質な土壌で育てられた和歌山県産レモンを使用しました。

和歌山県産のレモンは、酸味が強く、苦味が少ないのが特徴です。

素材を活かし、果皮をしっかり煮込み、熟したレモン本来の爽やかな香りと酸味が愉しめるジャムに仕上げられています。

「生」トーストに塗るのはもちろん、ヨーグルトやアイスクリームへのトッピング、紅茶や炭酸水に入れるなど、様々なアレンジも楽しめます。

<商品情報>

■商品名 :和歌山県産レモンマーマレード

■販売価格 :1,100円(税込)

■販売期間 :2024年4月15日(月)〜

■販売対象店舗:国内全店舗

※数量限定商品の為、無くなり次第終了となります。

『乃が美』について

高級「生」食パン専門店『乃が美』は、2013年に創業し、国内110店舗を展開しています(2024年3月31日現在)。

創業以来、高級「生」食パン市場の先駆けとして、素材の配合や製法にこだわり、「やわらかさ」「きめ細やかさ」「甘み」「香り」を追求し、他にはない食感と味わいで、唯一無二の本格的な食パンのおいしさを多くの皆様にお届けしています。

乃が美は、職人が素材や製法を緻密に見直し続け、お子様からご年配の方まで、耳までおいしく食べることができる「究極の食パン」をこれからも目指し続けます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 和歌山県産の無農薬栽培レモンを使用!乃が美「和歌山県産レモンマーマレード」 appeared first on Dtimes.