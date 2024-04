アンリガトウが展開するジュエリーブランド「anne-li-gatou」は、母の日に向けて子どもが描いた絵をアクセサリーにして持ち歩けるジュエリー3種を「momento(モメント)」より2024年4月11日(木)から5月19日(日)まで公式オンラインストアにて特別価格で販売開始します。

チェーンとロジウムコーティングがついたシルバー製のネックレス2型、キーチェーン1型が数量限定でラインナップされています。

anne-li-gatou「momento(モメント)」母の日キャンペーン

商品名:momento(モメント)

特別価格販売期間:2024年5月19日(日)まで

商品名/価格(税込):

SVロジウムコーティング momentoキーチェーン 38,500円

SVロジウムコーティング momentoLネックレス 38,500円

SVロジウムコーティング momentoSネックレス 36,300円

アンリガトウが展開する「anne-li-gatou」は「ありがとう」が語源となったブランド名です。

生活の中にある、一人一人の物語に、優しく光を当てるようなジュエリーを制作しています。

2024年の母の日のテーマは「ありがとうをカタチにするジュエリー」

母の日のプレゼントに子どもが描いてくれた愛情あふれる絵が、もうひとつの宝物となるmomento(モメント)ジュエリーです。

完全受注制作で作りる「momento」は、お絵描きしてくれた子どもの作品を変わらない形にしてそのまま残し、持ち歩けるようにしたいという想いから生まれました。

「アクセサリーにするから母の日にママの絵を描いて!」と子どもに母の日のプレゼントを気軽にお願いするきっかけにもなり、穏やかな家族の時間が生まれます。

母としての自分への愛情を大切にしながら子どもの愛をいつも身につけられるアクセサリーは、子どもがあなたのために描いた絵を永遠に残す特別な方法です。

刻印面に文字と絵を一緒に刻印可能なので父親に母の日のメッセージを描いてもらい、親子合作の作品にすることもできます。

また、2024年4月11日(木)〜17日(水)には、東京/東武百貨店 池袋店1F2番地アクセサリー売り場イベントスペースにてポップアップストアを開催します。

店頭ではmomentoシリーズ全てを展示し、サンプルを手に取って見ることができます。

デザイン

引っ掛かりのない丸いフォルムにすることで、小さなお子さんを抱っこしたときでも安心して着用でき、ネックレスチェーンも引っ張っても切れにくいものを使用しました。

スキャンしたデータをプリントでなく刻印する手法です。

子どもの作品をそのままアレンジなく筆跡をそのまま残すことができます。

刻印面の裏側には、家族が健やかに育まれていく様子をすくすくと成長する木をイメージしたテクスチャーを入れて裏返しても使える仕様となっています。

momentoシリーズは全11デザインで展開しており、イヤーカフやタイタック、リング等ネックレスをつける習慣がない方へのプレゼントにも。

素材はSV925、K10、K18、Pt950から制作が可能で、金属アレルギーがある方へのプレゼントにも喜ばれています。

また、刻印面に誕生石の追加も可能で、お子さまの作品をさらに特別なものにすることができます。

オーダー方法

1. オンラインショップより購入ください。

東武百貨店 池袋店出店期間中はポップアップストア店頭でも承ります。

2. お絵描きの写真を撮影しメール添付でお送りください。

iPadで描かれたデジタルの絵も利用可能です。

また、コピーを郵送や絵をスキャンしてメール添付等都合の良い方法で作成できます。

3. 出来上がり完成イメージをメール添付でお送りし、ご確認いただいた後、加工に入ります。

別の紙に描かれたメッセージと絵を1つのアクセサリーにすることも可能です。

4. お渡しはオーダーいただいてから約1ヶ月後となります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 子どもの絵を刻印したジュエリーが特別価格に!anne-li-gatou「momento(モメント)」母の日キャンペーン appeared first on Dtimes.