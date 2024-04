レジリエント(回復力、抵抗力)・ゼロトラスト・セキュリティ・ソリューションのプロバイダである「Absolute Software」は、2024年4月24日 (水)〜 4月26日 (金)に東京ビッグサイトで開催される日本最大級の IT 展示会『Japan IT Week 春』の一部として開催される『情報セキュリティ EXPO【春】』に出展します。

Absolute Software「情報セキュリティ EXPO【春】」ブース

情報セキュリティ EXPO【春】は、サイバー攻撃対策、エンドポイント管理、テレワークセキュリティなど、情報セキュリティに関する幅広い製品・サービスが一堂に出展する専門展です。

Absolute は、インターネットイニシアティブと共同で出展し、顧客のサイバーレジリエンスを強化するためのソリューションを出展し、紹介します。

Absolute は、情報セキュリティ EXPO のブース【24-40】にて、同社エンジニアによるデモンストレーションを含め、Absolute のソリューションの詳細を紹介します。

Absolute は、世界の大手デバイス・メーカー 28社以上のパートナーとして、6 億台以上のエンドポイントのファームウェアに組み込まれ、21,000社を超える世界中の企業や政府機関の顧客に信頼され、1,400万人以上のユーザにライセンス供与されています。

Absolute Secure Access と Absolute Secure Endpoint を利用することで、モバイル・ワークフォースやハイブリッド・ワークフォースがどこからでもシームレスかつセキュアに接続し、セキュリティアプリケーションが意図したとおりに機能し、サイバー攻撃を受けた場合でも、迅速に回復して業務を再開できるようになります。

両製品ラインは、エンドポイント・セキュリティ、SSE (Security Service Edge)、ZTNA (ゼロトラスト・ネットワークアクセス) など、複数のテクノロジーカテゴリーで高い評価とリーダーシップを獲得しています。

ブース内には担当者とゆっくり話せる相談スペースを用意しています。

事前におおよそのお時間を予約いただくと、案内がスムーズです。

セキュリティ対策のお悩み、課題について同社営業スタッフが対応します。

予約された方には、Absolute オリジナルマグカップをもれなくプレゼントします。

なお、展示会場への入場には、Japan IT Week 春の公式 Web サイト「入場バッジ登録フォーム」による事前登録(無料)が必要です。

Absolute Softwareについて

Absoluteは、永続的なネットワーク接続を実現するためのソリューション(「切れない」ネットワーク)およびエンドポイントのセキュリティを強固にするソリューション(リモートロック/データ削除)を提供しています。

セキュリティやビジネスアプリが不健全になっていても自動で回復させるレジリエンス機能(「消えない」エンドポイント管理)を持つAbsoluteの製品は、世界中の主要メーカーのデバイスに工場出荷時より組み込まれており(累計6億台以上)、Absolute製品をお使いのお客様は世界中で約21,000社を超えています。

詳細は、Absoluteのサイトを参照するか、Absoluteまでお問い合わせ下さい。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post サイバーレジリエンス強化のためのソリューションを展示・紹介!Absolute Software「情報セキュリティ EXPO【春】」ブース appeared first on Dtimes.