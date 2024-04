創造的なデータテクノロジープロバイダーであるインターシステムズは、「The Forrester Wave(TM): Enterprise Data Fabric, Q1 2024(The Forrester Wave(TM): エンタープライズデータファブリック 2024年 第1四半期)」において、「ストロングパフォーマー」に選出されました。

このレポートは、企業向けデータファブリックの主要なトッププロバイダーを、現在の提供内容、戦略、市場での存在感に関する26の厳しい基準に基づいて評価したものです。

このレポートでインターシステムズは、戦略のカテゴリで最高得点を獲得しました。

データファブリックはクラウド、オンプレミスシステムと散在するさまざまなソースのデータを分断なく接続し、完全に統合されたIT環境を構築するもので、インターシステムズの製品機能の中心となる要素です。

このレポートでは、インターシステムズの強みであるスピード、拡張性、データ送信について触れ、様々なユースケースにおいて高性能なデータファブリックソリューションを探している企業に適していると評価されています。

様々なユースケースに適合可能な、統合され、一貫性があり、信頼できるデータを適切なタイミングで提供することに注力しているインターシステムズのテクノロジーとビジョンは、エンタープライズデータファブリック構築を強力にサポートします。

インターシステムズ データプラットフォーム製品部門の責任者 スコット・ナウ氏のコメント

「ソフトウェア、ハードウェア、およびサービス市場のベンダーを評価する調査として、高い評価を得ているForrester Wave(TM)にストロングパフォーマーと評価されたことを大変嬉しく思います。

このインターシステムズの評価は、同社にとって大きな成果であり、同社のイノベーションへの絶え間ない追求と、顧客がデータの力を活用できるよう支援する同社の努力の証です。

Forrester社は、金融サービス、小売業、医療、製造業、石油・ガス、エネルギーなど、あらゆる業種でデータファブリックへの取り組みが一貫して成長しているとみています。

データファブリックの需要が高まり続ける中、企業は異種ソースからのデータを分断なく統合、管理、分析できるソリューションを必要としています。

インターシステムズは、今日のデータ主導の世界で企業が直面する課題を理解しており、イノベーションへの投資と機能の拡張を続け、お客様の進化するニーズに応えて、明るいエンタープライズデータマネジメントの未来の創造に貢献していきたいと思います。」

インターシステムズについて

創造的なデータテクノロジープロバイダーであるインターシステムズは、マサチューセッツ州ケンブリッジに本社を置き、世界28カ国に39のオフィスを持つグローバル企業で、80カ国以上のお客様に次世代アプリケーションの統合基盤を提供しています。

インターシステムズの製品は、高性能データベース管理、スマートデータサービス、アナリティクス機能を統合したクラウドファーストのデータプラットフォームを中心に展開されています。

46年にわたり、医療システムや政府機関で使用されている、世界で最も実績のある電子カルテのための医療データ統合エンジンを提供してきました。

インターシステムズの使命は、人々が信頼性の高いデータにリアルタイムでアクセスし、洞察力を引き出し、想像力豊かな方法でデータを認識できるようにすることです。

