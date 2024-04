TOBE所属の平野紫耀(27)神宮寺勇太(26)岸優太(28)の3人組新グループ「Number_i」(ナンバーアイ)が12日、セカンドデジタルシングル「Blow Your Cover」の配信をスタートさせた。

「Blow Your Cover」は1stシングル「GOAT」にも収録されており、ファンの中でも人気が高い楽曲であることから、今回のシングルカットが決定。オフィシャルYouTubeチャンネルにて同時に解禁された「Blow Your Cover」のミュージックビデオの監督は、多くの話題作を手がけている映像ディレクターの田中裕介氏が担当。振り付けは世界的にも有名なダンスパフォーマンスグループs**tkingzのNOPPOが担当。また、情感あふれるスキルフルな振り付けの全容を見ることができる「Blow Your Cover (Official Dance Performance M/V)」はグループ公式YouTubeチャンネルで20日20日の午後9時から公開される。

<Number_iメンバーコメント>

▽平野紫耀 今回の楽曲を作った時にダンスはNOPPOさんにお願いしたいと

パッと思い浮かびました。

セクシーで繊細なダンスを見てもらえたら嬉しいです。好きなパートは全部です笑

▽神宮寺勇太 前作の「GOAT」に比べて、今回はしっとりとしたダンスになっています。セクシーさを特に大事にしているので、表情やダンスの細かいニュアンスまで見てください。

▽岸優太 とにかく大人すぎて「GOAT」との振り幅を楽しんでほしいです。目を瞑って聴きたくなる曲だなと思います。個人的に好きなのは、冒頭の音のはじまりです。サビであがりすぎないのも好きなポイントです。