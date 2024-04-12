2023年に放送されたTVアニメ『【推しの子】』第1期の放送に先駆け先行上映を実施した第1話拡大版『【推しの子】Mother and Children」が、6月7日より全国劇場にて2週間限定復活上映されることが決定した。

参考：齋藤飛鳥、アイとの共通点はプロ意識の高さ 『【推しの子】』実写化はこれ以上ない適任

集英社『週刊ヤングジャンプ』で連載中の赤坂アカと横槍メンゴによる人気漫画をアニメ化した『【推しの子】』。地方都市で働く産婦人科医・ゴローの前に、ある日“推し”のアイドル「B小町」のアイが現れた。彼女はある禁断の秘密を抱えていた。そんな2人の“最悪”の出会いから、運命が動き出していく。

本作が再上映されるとともに、Dolby Cinema版が全国10館にて同時初公開されることも決定した。

また、6月30日にキャスト舞台挨拶付きの第2期第1話先行上映イベントの開催も決定。この模様は全国の劇場でライブビューイングされる予定だ。

上映劇場は公式サイト（https://eigakan.org/theaterpage/schedule.php?t=oshinokomotherandchildren）にて確認できる。（文＝リアルサウンド編集部）