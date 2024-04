ヘイリー・ロレンが、前作『FROM THE WILD SKY』以来、約6年ぶりのアルバム『DREAMS LOST AND FOUND』をリリース。同じく6年ぶりとなる来日公演も5月に開催する。『DREAMS LOST AND FOUND』は、ジャズ・スタンダードからポップ・ソングの名曲まで幅広く選曲されたカバー曲とオリジナル曲で構成されたニュー・アルバム。Joni Mitchell「ALL I WANT」やTHE BEATLES「THE FOOL ON THE HILL」、坂本九「上を向いて歩こう」などポップスの有名曲をヘイリー独自のアレンジで聴かせてくれている。収録全曲セルフ・プロデュース、共同プロデューサーとしてMorgan Mooreを迎えている。

リリース情報







最新アルバム『Dreams Lost and Found』2024年4月12日リリースhttps://jvcmusic.lnk.to/halieloren_dreamslostCD:2,860円(税込み)VICJ-61794<収録楽曲>1. For All We Know2. How High The Moon3. Dance Me To The End Of Love4. Sabor a Mí5. All I Want6. More7. C’est le printemps (Prelude)8. It Might As Well Be Spring9. All Night Long10. Stop This World11. Fool On The Hill12. Under The Same Moon13. Sukiyaki (You Took Your Love Away)14. I’ll Be Seeing You-Bonus Track-15. Sukiyaki (You Took Your Love Away From Me)- Alternate Version16. Sabor a Mí (Alternate version)M15, M16:日本盤ボーナス・トラック