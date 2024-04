A.B.C-Zが14枚目のシングル「君じゃなきゃだめなんだ」を、6月5日にリリースすることが決定した。これは2022年10月26日に発売した「#IMA」から約1年半ぶりのシングルリリースで、四人体制となって初めての作品となる。今作の初回限定盤Aには、表題曲「君じゃなきゃだめなんだ」のMusic Video・Dance Videoや、ジャケット、MV撮影のメイキング映像を収録。初回限定盤Bには、バラエティ映像が収録予定だ。歌も踊りもバラエティもこなす新”星”A.B.C-Zの魅力が十二分に詰まった作品となっている。

14th Single「君じゃなきゃだめなんだ」



発売日:2024年6月5日(水)予約:https://pony-canyon.lnk.to/kimijyanakya■初回限定盤A / PCCA.06297 / 1,815円(本体:1,650円)【CD収録内容】M1.君じゃなきゃだめなんだM2.HallelujahM3.Hallelujah-inst.-【DVD収録内容】・「君じゃなきゃだめなんだ」 Music Video・「君じゃなきゃだめなんだ」 Dance Video・Making of Jacket & Music Video Shooting◾️初回限定盤B / PCCA.06298 / 1,815円(本体:1,650円)【CD収録内容】M1.君じゃなきゃだめなんだM2.One Way BlueM3.One Way Blue-inst.-【DVD収録内容】・バラエティ映像(仮)◾️通常盤 / PCCA.06299 / 1,210円(本体:1,100円)【CD収録内容】M1.君じゃなきゃだめなんだM2.花束のステージM3.STELLAM4.君じゃなきゃだめなんだ-inst.-M5.花束のステージ-inst.-M6.STELLA-inst.-◾️予約購入先着特典CD購入特典【初回限定盤A】プリクラ風じゃなきゃだめなんだ ステッカーver.A【初回限定盤B】プリクラ風じゃなきゃだめなんだ ステッカー ver.B【通常盤】プじゃなきゃだめなんだ プロマイド