°½¾®Ï©æÆ¡¡¥Ð¥ó¥ÉÃç´Ö½ìÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤ÎàÅÁÀâ¤ÎÌëá¤ò²ó¸Ü¡ÖÃË£³¿Í¤Çá±¼¶¤ò£±£³¸Ä°û¤ß´³¤¹¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÝæ»ÖÔ¥¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¤Î°½¾®Ï©æÆ¡Ê£´£·¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÂçÁêËÐ¤Ç»Ë¾å½é¤Î³°¹ñ½Ð¿È²£¹Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿½ìÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÀÂµî¤ò¼õ¤±¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡½ì¤µ¤ó¤Ï£±£¹£¸£¸Ç¯½éÅÚÉ¶¤Ç£¹£³Ç¯£±·î¤ËÂè£¶£´Âå²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¡££¹£µÇ¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡££²£°£°£±Ç¯£±·î¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤ÇËëÆâÍ¥¾¡£±£±²ó¡¢ËëÆâÀ®ÀÓ£µ£¶£¶¾¡£±£¹£¸ÇÔ£±£¸£±µÙ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°½¾®Ï©¤Ï¡¢Ãº»À°ûÎÁ¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¤Î¥Æ¥ì¥Ó£Ã£Í¤Ç½ì¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤¿¡£¡Ö£Ø¡×¤Ë£Ã£Í¤Ç·ëÀ®¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¡Ö£Æ£Á£Î£Ô£Á¡×¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡Ö½ì¤µ¤ó¤È¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ð¥ó¥ÉÃç´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï°ìÅÙ¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä«ÀÄÎ¶¤µ¤ó¤ÈÃË£³¿Í¤Çá±¼¶¤ò£±£³¸Ä°û¤ß´³¤¹¤È¤¤¤¦¡¢ÅÁÀâ¤ÎÌë¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
àÅÁÀâ¤ÎÌëá¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿ô¾¯¤Ê¤¤ÉðÍ¦ÅÁ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¶»¤òÄ¥¤ë¤È¡Ö¤µ¤é¤Ð°ÎÂç¤Ê¤ë²£¹Ë¡£¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤¹Æü¤Þ¤Ç¡£¹ç¾¸¡×¤È¼Å¤ó¤À¡£