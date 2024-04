大人も子どもも笑顔になれる、可愛いお家で使える『すみっコぐらし』のアイテムが新登場。キュートなインテリア雑貨でお部屋の隅っこまで可愛くしちゃおう。サンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』がデザインに落とし込まれた、ベルメゾンの新作インテリア雑貨がめちゃめちゃ可愛い♪お家で家族で楽しめる、笑顔になれるアイテムの数々を一挙ご紹介していきましょう。大人も使いやすいデザインの「快適スリッパ『すみっコぐらし』」は、ありそうでなかった大人も満足して使えるシンプルデザインのスリッパ。5柄展開でキッズサイズもあり、親子でお揃いも楽しめる。なめらかな生地で肌当たりがよく、またクッション性のある低反発中敷きで快適! 底面は滑りにくい素材なので安心して使用できる。

「スリップ防止加工付きのトレイ『すみっコぐらし』」は、「とんかつ&えびふらい」のしっぽや、「しろくま」のコーヒースタンド等、食事が楽しくなるデザイン。ひとり分の食事が収まるサイズでランチョンマット代わりにも使うことができる。表面はスリップ防止加工付きで、子どもも持ち運びしやすくなっているので、お手伝いをお願いしちゃおう♪そしてフォルム・デザインが抜群に可愛い「リクライニング付き座椅子『すみっコぐらし』」は、ちいさなお気に入りを入れられるポケットと、座面刺しゅうされた、仲良しの「みにっコ」のデザインもポイント。14段階リクライニング付きで、座り心地や機能性もばっちり!そのほか、机の整理整頓に便利な卓上3段チェストや洗いやすい縦横兼用冷水筒、階段や廊下を可愛く彩るインテリアウォールライトやコンセントカバーなどもラインナップ。お家の隅々まで『すみっコぐらし』でインテリアが統一できちゃう便利アイテムの数々、ぜひチェックしてみてね。(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.