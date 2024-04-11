サーキットフェス『New Buddy! -Seek Seek Seek-』第3弾アーティスト12組発表
2024年5月25日（土）に下北沢5会場にて開催される『New Buddy! -Seek Seek Seek-』の第3弾アーティストが発表になった。
『New Buddy! -Seek Seek Seek-』は、昨年THISTIME RECORDSが設立20周年を記念して東京と大阪で開催したサーキット型フェスのスピンオフバージョン。今回、出演者第3弾として、JIGDRESS、とがる、Apes、眞名子新（band set）、Summer Whales、アロワナレコード、MASAKO（band set）、カラコルムの山々、Bambi club、teiichi、CheChe、田渕冬也の12組が発表となった。
これまでに、トップシークレットマン、T.M.P、天国姑娘、Johnnivan、井上杜和、みらん、downt、Daisy Jaine、年齢バンド、mogari、千年ポプラ、Puff、Loulalee、oqoq、D.B.Inches、Kidder、woozの17組の出演が発表されている。
今後の詳細については、THISTIME RECORDSからの続報を要チェックだ。