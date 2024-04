YG新人ガールズグループBABYMONSTERの公式デビュー曲「SHEESH」ミュージックビデオが、K-POPガールズグループデビュー曲最短の1億ビュー新記録を達成した。YG ENTERTAINMENTによると、BABYMONSTERの公式デビュー曲「SHEESH」のミュージックビデオは11日午前11時35分頃、YouTube再生数1億回を越えた。1日に公開されてから約10日での達成となる。これは2017年以降デビューしたK-POPアーティストのミュージックビデオの中で最も速い速度でもある。 歴代K-POPガールグループに範囲を広げても「SHEESH」より速い1億ビュー成績を保有したアーティストはBLACKPINKが唯一となる。

忠誠度の高いファンダムの形成を示す指標の一つであるYouTube登録者数も10日に500万人を突破。初のミニアルバム『BABYMONS7ER』発売以後、わずか9日で39万人以上を集め、累積照会数は14億を超えた。これでBABYMONSTERは、2つのフリーデビュー曲を含め、億台ビューのミュージックビデオを3本保有することに。「BATTER UP」は1億ビュー(18日)、2億ビュー(53日)を急速に突破し、当時K-POPグループ初公開ミュージックビデオ最短新記録を立て、「Stuck In The Middle」はパフォーマンスのないバラード曲であるにもかかわらず、38日ぶりに1億ビューを達成した。なおBABYMONSTERは、東京を皮切りにインドネシアのジャカルタ、シンガポール、台北、タイのバンコクまでアジア5地域につながるファンミーティングツアー、日本最大の音楽フェスティバルである「サマーソニック2024」に出演が決定している。<リリース情報>BABYMONSTER1st MINI ALBUM『BABYMONS7ER』=収録曲=1. MONSTERS (Intro)2. SHEESH3. LIKE THAT4. Stuck In The Middle (7 Ver.)5. BATTER UP (7 Ver.)6. DREAM7. Stuck In The Middle(Remix)ソニーミュージックオフィシャルサイト:https://www.sonymusic.co.jp/artist/BABYMONSTER/日本版オフィシャルサイト:https://yg-babymonster-official.jp/日本版オフィシャルX(旧twitter):https://twitter.com/_BABYMONSTER_JPInstagram:https://www.instagram.com/babymonster_ygofficial/TikTok:https://www.tiktok.com/@babymonster_yg_tiktokFacebook:https://www.facebook.com/BABYMONSTER.ygofficial/