¡Úºå¿À¡ÛÀ¾Í¦µ±¤¬£¸²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡¡º£µ¨½é¾¡Íø¤Ê¤é¤º¤â¡ÖÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤Î¤¬Âç»ö¡×
¡¡ºå¿À¡¦À¾Í¦µ±Åê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬£±£±Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Çº£µ¨£²ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡£º£µ¨½é¾¡Íø¤Ë¤³¤½¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î£¸²ó¤òÅê¤²¡¢£µ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô£²£¹¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ£±£²£°µå¤òÅê¤¸Ìµ»Í»àµå¡¢£¶Ã¥»°¿¶¤ÎÆâÍÆ¡£½é²ó¤«¤é£¸¿ÍÏ¢Â³¥¢¥¦¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë»ý¤ÁÁ°¤ÎÀ©µåÎÏ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡££³²óÆó»à¤«¤éÂçÀ¥ÎÉ¡¢Ìî´Ö¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤âµÆÃÓ¤òº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡£´²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î¾®±à¤Ëº¸Íã¤ØÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤â¸åÂ³¤ò£³¿Í¤ÇÂà¤±¡¢ÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë£²ÈÖ¼ê¤Î¥²¥é¤¬£±¼ºÅÀ¤·¡¢¥²¡¼¥à¤âÍî¤È¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨À¾Í¦¤ÎÅêµå¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡ÖÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤Î¤¬Âç»ö¡£»Íµå¤â¤Ê¤¯Åêµå¤ÎÆâÍÆ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¡ËÃæ·Ñ¤®¤ÎÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅê¤²¤¿¤ó¤Ç°ì¿Í¤Ç¤â¡ÊÂ¿¤¯¡Ë¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£¶Ï¢Àï¤Î¿¿¤óÃæ¤Çµß±ç¿Ø¤ò²¹Â¸¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢£±£²Æü¤«¤é¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤ËÀ¸¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡À¾Í¦¤Ï£´Æü¤ÎÁ°²óÅÐÈÄ¤Ç£Ä£å£Î£Á¤òÁê¼ê¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£¶²óÅÓÃæ£³¼ºÅÀ¡££²ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÅÇ¤½Ð¤·¤ÆÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¼ã¼ê¤ÎÌçÊÌ¤¬ÀèÈ¯ÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ÉÅê¼ê¿Ø¤Ï¿ÍºàËÉÙ¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âÂå¤ï¤ê¤¬¤¤¤ë¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¥í¡¼¥ÆÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÃÏ¤ò¤ß¤»¤¿¡£