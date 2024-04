◆A.B.C-Z、14枚目シングル「君じゃなきゃだめなんだ」決定

【モデルプレス=2024/04/11】A.B.C-Zが、4人体制となって初となる14枚目シングル「君じゃなきゃだめなんだ」を6月5日にリリースすることが決定。さらに、official YouTube Channelを開設することが発表された。本作は、2022年10月26日に発売した「#IMA」から約1年半ぶりのシングルリリースで、4人体制となって初めての作品となる。

◆A.B.C-Z、YouTubeチャンネル開設

◆A.B.C-Z 14thシングル「君じゃなきゃだめなんだ」

■初回限定盤A

■初回限定盤B

■通常盤

■予約購入先着特典

今作の初回限定盤Aには、表題曲「君じゃなきゃだめなんだ」のMusic Video・Dance Videoや、ジャケット、MV撮影のメイキング映像を収録。初回限定盤Bには、バラエティ映像が収録予定である。歌も踊りもバラエティもこなす“新星”A.B.C-Zの魅力が十二分に詰まった作品となっている。また、予約購入先着特典として初回限定盤Aはプリクラ風じゃなきゃだめなんだ ステッカーver.A、初回限定盤Bはプリクラ風じゃなきゃだめなんだ ステッカー ver.B、通常盤はプじゃなきゃだめなんだ プロマイドが用意され、どこか懐かしさを感じる特典となっている。そして、A.B.C-Zの公式YouTubeが11日より開設。これまでリリースした作品のミュージックビデオやリリックビデオがUPされ、今後YouTubeでの生配信ライブも控えている。(modelpress編集部)2024年6月5日発売【CD収録内容】M1:君じゃなきゃだめなんだM2:HallelujahM3:Hallelujah-inst.-【DVD収録内容】・「君じゃなきゃだめなんだ」 Music Video・「君じゃなきゃだめなんだ」 Dance Video・Making of Jacket&Music Video Shooting【CD収録内容】M1:君じゃなきゃだめなんだM2:One Way BlueM3:One Way Blue-inst.-【DVD収録内容】・バラエティ映像(仮)【CD収録内容】M1:君じゃなきゃだめなんだM2:花束のステージM3:STELLAM4:君じゃなきゃだめなんだ-inst.-M5:花束のステージ-inst.-M6:STELLA-inst.-【CD購入特典】・初回限定盤A:プリクラ風じゃなきゃだめなんだ ステッカーver.A・初回限定盤B:プリクラ風じゃなきゃだめなんだ ステッカー ver.B・通常盤:プじゃなきゃだめなんだ プロマイド【Not Sponsored 記事】