A.B.C-Z、4人体制初シングル「君じゃなきゃだめなんだ」決定＆YouTubeチャンネル開設
【モデルプレス＝2024/04/11】A.B.C-Zが、4人体制となって初となる14枚目シングル「君じゃなきゃだめなんだ」を6月5日にリリースすることが決定。さらに、official YouTube Channelを開設することが発表された。
【写真】河合郁人の旅立ちを笑顔で送り出すA.B.C-Zメンバー
本作は、2022年10月26日に発売した「＃IMA」から約1年半ぶりのシングルリリースで、4人体制となって初めての作品となる。
今作の初回限定盤Aには、表題曲「君じゃなきゃだめなんだ」のMusic Video・Dance Videoや、ジャケット、MV撮影のメイキング映像を収録。初回限定盤Bには、バラエティ映像が収録予定である。歌も踊りもバラエティもこなす“新星”A.B.C-Zの魅力が十二分に詰まった作品となっている。
また、予約購入先着特典として初回限定盤Aはプリクラ風じゃなきゃだめなんだ ステッカーver.A、初回限定盤Bはプリクラ風じゃなきゃだめなんだ ステッカー ver.B、通常盤はプじゃなきゃだめなんだ プロマイドが用意され、どこか懐かしさを感じる特典となっている。
そして、A.B.C-Zの公式YouTubeが11日より開設。これまでリリースした作品のミュージックビデオやリリックビデオがUPされ、今後YouTubeでの生配信ライブも控えている。（modelpress編集部）
2024年6月5日発売
【CD収録内容】
M1：君じゃなきゃだめなんだ
M2：Hallelujah
M3：Hallelujah-inst.-
【DVD収録内容】
・「君じゃなきゃだめなんだ」 Music Video
・「君じゃなきゃだめなんだ」 Dance Video
・Making of Jacket＆Music Video Shooting
【CD収録内容】
M1：君じゃなきゃだめなんだ
M2：One Way Blue
M3：One Way Blue-inst.-
【DVD収録内容】
・バラエティ映像（仮）
【CD収録内容】
M1：君じゃなきゃだめなんだ
M2：花束のステージ
M3：STELLA
M4：君じゃなきゃだめなんだ-inst.-
M5：花束のステージ-inst.-
M6：STELLA-inst.-
【CD購入特典】
・初回限定盤A：プリクラ風じゃなきゃだめなんだ ステッカーver.A
・初回限定盤B：プリクラ風じゃなきゃだめなんだ ステッカー ver.B
・通常盤：プじゃなきゃだめなんだ プロマイド
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【写真】河合郁人の旅立ちを笑顔で送り出すA.B.C-Zメンバー
◆A.B.C-Z、14枚目シングル「君じゃなきゃだめなんだ」決定
本作は、2022年10月26日に発売した「＃IMA」から約1年半ぶりのシングルリリースで、4人体制となって初めての作品となる。
また、予約購入先着特典として初回限定盤Aはプリクラ風じゃなきゃだめなんだ ステッカーver.A、初回限定盤Bはプリクラ風じゃなきゃだめなんだ ステッカー ver.B、通常盤はプじゃなきゃだめなんだ プロマイドが用意され、どこか懐かしさを感じる特典となっている。
◆A.B.C-Z、YouTubeチャンネル開設
そして、A.B.C-Zの公式YouTubeが11日より開設。これまでリリースした作品のミュージックビデオやリリックビデオがUPされ、今後YouTubeでの生配信ライブも控えている。（modelpress編集部）
◆A.B.C-Z 14thシングル「君じゃなきゃだめなんだ」
2024年6月5日発売
■初回限定盤A
【CD収録内容】
M1：君じゃなきゃだめなんだ
M2：Hallelujah
M3：Hallelujah-inst.-
【DVD収録内容】
・「君じゃなきゃだめなんだ」 Music Video
・「君じゃなきゃだめなんだ」 Dance Video
・Making of Jacket＆Music Video Shooting
■初回限定盤B
【CD収録内容】
M1：君じゃなきゃだめなんだ
M2：One Way Blue
M3：One Way Blue-inst.-
【DVD収録内容】
・バラエティ映像（仮）
■通常盤
【CD収録内容】
M1：君じゃなきゃだめなんだ
M2：花束のステージ
M3：STELLA
M4：君じゃなきゃだめなんだ-inst.-
M5：花束のステージ-inst.-
M6：STELLA-inst.-
■予約購入先着特典
【CD購入特典】
・初回限定盤A：プリクラ風じゃなきゃだめなんだ ステッカーver.A
・初回限定盤B：プリクラ風じゃなきゃだめなんだ ステッカー ver.B
・通常盤：プじゃなきゃだめなんだ プロマイド
【Not Sponsored 記事】