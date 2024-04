全国のファミリーマートにて、人気シリーズ「こてっちゃん」とコラボした冷凍食品「こてっちゃーはん」が登場!

3種類の味噌をブレンドし、おろしニンニクとローストガーリックを使った深みとコクのあるたれであえた、専用の「こてっちゃん」を具材にしたチャーハンです。

ファミリーマート 冷凍食品「こてっちゃーはん」

価格:325円(税込)

発売日:2024年4月16日(火)

取扱店舗:全国のファミリーマート約16,300店

ファミリーマートの総菜・冷凍食品・弁当・サンドイッチなどのプライベートブランド「ファミマルKITCHEN」より、人気シリーズ「こてっちゃん」とコラボした冷凍食品「こてっちゃーはん」が登場!

冷凍技術の進歩によってメニュー展開が広がり、手軽に調理できることや賞味期限が長く保存にも向いていることから、市場が拡大している冷凍食品。

ファミリーマートでも、1982年の発売以降約20億食を販売し、ホルモン焼きのパイオニアとも言える「こてっちゃん」とのコラボレーション商品を、2020年2月から継続して販売し、「冷凍おかず・おつまみ」カテゴリで売上No.1を記録するなど人気を集めています。

そんな人気のコラボシリーズから、「こてっちゃん コク味噌味」の美味しさをチャーハンで存分に楽しめる新作が登場しました☆

「こてっちゃーはん」は、3種類の味噌をブレンドし、おろしニンニクとローストガーリックを使った深みとコクのあるたれであえた、専用の「こてっちゃん」を具材にしたチャーハンです。

蒸気でふっくらと焚き上げたごはんを卵と一緒に炒め、具材とまぜて熱いうちに急速冷凍することでパラパラ感が損なわれず、おいしい仕上がりになっています☆

ホルモン焼きのパイオニア「こてっちゃん」の味わいを楽しめる冷凍チャーハン!

「こてっちゃーはん」は、2024年4月16日(火)より、全国のファミリーマートにて販売開始です。

※画像はイメージです

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%にて表示しています

※店舗によって取扱いのない場合があります

