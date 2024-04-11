¹Åç¸©Ä£¼ËÉßÃÏÆâ¤Ë¿·¾¦¶È»ÜÀß¤¬2025Ç¯½Õ³«¶È¡¢°û¿©¡¦ÊªÈÎÅ¹¤Ê¤ÉÊ¿²°2Åï¡õÎÐË¤«¤Ê¼ÇÀ¸¹¾ì¤â
¹Åç¸©Ä£¼ËÉßÃÏÆâ¤ÎÅÔ»Ô³«È¯¡Ö¹Åç¸©Ä£¼ËÉßÃÏÍ¸ú³èÍÑ»ö¶È¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥Æ¥é¥¹¤òÍ¤¹¤ëÌÚÂ¤Ê¿²°¤Î¿·¾¦¶È»ÜÀß¤¬ÃÂÀ¸¡£2025Ç¯½Õ¤Î³«¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Åç»ÔÃæ¶è¤ËÌÚÂ¤Ê¿²°¤Î¿·¾¦¶È»ÜÀß
¿·¤¿¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ëÃÏ¤Ï¡¢¹Åç»Ô¤Î¼çÍ×¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¢¤ë»æ²°Ä®¸òº¹ÅÀ¤«¤éÆîËÌ¤ËÁö¤ëÄÌ¤ê¡¦¸ñ¾ëÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¡¢ÄÌ¤ê¤ò¶´¤ó¤Ç¸þ¤«¤¤Â¦¤Ë¤ÏÀìÌçÅ¹¤ä°û¿©Å¹¤¬½¸¤Þ¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¡Ö¥Ñ¥»¡¼¥é¡×¡¢É´²ßÅ¹¤Î¡Ö¤½¤´¤¦¹ÅçÅ¹¡×¤Ê¤É¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡£¤Þ¤¿¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢1ÆüÅö¤¿¤êÌó3.3Ëü¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¹Åç¥Ð¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¡¢1ÆüÅö¤¿¤ê¤Î¾è¹ßµÒ¿ô¤¬Ìó1.2Ëü¿Í¤Î¥¢¥¹¥È¥é¥à¥é¥¤¥ó¡Ö¸©Ä£Á°±Ø¡×¤¬°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸òÄÌ¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¹¥Î©ÃÏ¤À¡£
²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÌÚÂ¤Ê¿²°¤Î2Åï¡¢¥Ô¥í¥Æ¥£¤ä¥Æ¥é¥¹¤â
¾¦¶È»ÜÀß¤ÏÌÚÂ¤Ê¿²°¤Î·úÊª¤Ç¡¢AÅï¤ÈBÅï¤Î2Åï¤ò·úÀß¡£°û¿©Å¹¤äÊªÈÎÅ¹¤Î¤Û¤«¡¢³«ÊüÅª¤Ê¥Ô¥í¥Æ¥£¤ä¥Æ¥é¥¹¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢·úÊª¤ÎËÌÂ¦¤Ë¤ÏÎÐ¤ò´¶¤¸¤ë¼ÇÀ¸¹¾ì¤òÀ°È÷¡£¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ï¹Åç¸©Ä£¤ÎÀµÌÌ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹Á°¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿¥Õ¡¼¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¥Ð¥¹ÄäÁ°¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ê¤É¤Ë°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ìó165Âè¤ò¼ýÍÆ¤Ç¤¤ëÃó¼Ö¾ì¤â¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
»ÜÀß¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¾®Æ»¤ÎÀ°È÷
¤Þ¤¿¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î´Ö¤òÆîËÌ¤ËÄÌ¤ë¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¤³¤ß¤Á(²¾¾Î)¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¹Åç¸©Ä£Æî´Û¤ÎÂ¸µ¤ÎÄÌÏ©¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¡Ö¤â¤È¤Ï¤Á¤³¤ß¤Á(²¾¾Î)¡×¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤ë¡£¼ÇÀ¸¹¾ì¤È¹Åç¸©Ä£¤Î¿¹¤È¤ò·Ò¤®¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤é¤Ó¤Ë¸©Ä£ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÃ¯¤â¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
¾ÜºÙ
¡Ö¹Åç¸©Ä£¼ËÉßÃÏÍ¸ú³èÍÑ»ö¶È¡×
³«¶ÈÍ½Äê»þ´ü¡§2025Ç¯½Õ
½»½ê¡§¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶è´ðÄ®10-52
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§2,814.61Ö
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§Ìó589m2(AÅï¡§Ìó225 m2¡¢BÅï¡§Ìó364m2)
¹½Â¤¡§ÌÚÂ¤
µ¬ÌÏ¡§AÅï(ÃÏ¾å1³¬)¡¢BÅï(ÃÏ¾å1³¬)
ÍÑÅÓ¡§¾¦¶ÈÅ¹ÊÞ¡¢¼ÇÀ¸¹¾ì
Ãå¹©¡§2024Ç¯4·î
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¹Åç¸©Ä£¼ËÉßÃÏÆâ¤Ë¿·¾¦¶È»ÜÀß¤¬2025Ç¯½Õ³«¶È¡¢°û¿©¡¦ÊªÈÎÅ¹¤Ê¤ÉÊ¿²°2Åï¡õÎÐË¤«¤Ê¼ÇÀ¸¹¾ì¤â