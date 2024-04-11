aespa、東京ドーム2daysの追加公演決定
aespaの日本アリーナツアー＜2024 aespa LIVE TOUR - SYNK ： Parallel Line - in JAPAN＞全公演がソールドアウトしたことで、東京ドームでの追加公演＜2024 aespa LIVE TOUR - SYNK ： Parallel Line - in TOKYO DOME -Special Edition-＞の開催が決定した。
追加開催は8月17日と18日に2日間で、東京ドーム公演のためのスペシャルなステージになるという。2024年4月11日（木）14：00から、aespa OFFICIAL FANCLUB「MY-J」 MEMBERSHIP（JP）の会員を対象に、ファンクラブ先行受付（抽選）も開始となった。
＜2024 aespa LIVE TOUR - SYNK ： Parallel Line - in TOKYO DOME -Special Edition-＞
2024年8月18日（日）[東京] 東京ドーム 14：00開場 / 16：00開演
※開場・開演時間は変更になる場合がございます。
※出演メンバーは予告なく変更となる可能性があります。予めご了承ください。
全席指定 12,800円（税込）/枚
※3歳以上有料、3歳未満入場不可
※決済事務手数料950円（税込）/枚
※お1人様1公演につき1申込2枚まで
★『aespa OFFICIAL FANCLUB「MY-J」 MEMBERSHIP（JP）』先行受付期間
2024年4月11日（木）14：00 〜 2024年4月21日（日）23：59
★お申し込み方法
ファンクラブサイトへログイン後【TICKET】ページをご確認ください。
https://my-j.smtown-fc.jp