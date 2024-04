デュア・リパの3rdアルバム『Radical Optimism / ラジカル・オプティミズム』から、先行シングル「Training Season / トレーニング・シーズン」の日本版ダンス・ビデオが公開された。映像は、RIEHATAとNOPPO(s**t kingz) の共同制作による振り付けのもとで、RIEHATAとRht.をはじめとしたSPACE LOV3ファミリーが集結しダンスを披露しているものだ。撮影はSPACE LOV3で行われ、スタジオ内を飛び出しロビーやロッカールーム、廊下など、館内全体を使った演出が見どころとなっている。

デュア・リパ『Radical Optimism / ラジカル・オプティミズム』



2024年5月3日(金)発売楽曲予約:https://dualipajp.lnk.to/RLOM国内盤CD2024年5月8日(水)発売1. End of an era2. Houdini3. Training Season4. These Walls5. Whatcha doing6. French Exit7. Illusion8. Falling forever9. Anything for love10. Maria11. Happy for you12. Houdini (London Sessions) *13. Training Season (London Sessions) *14. Illusion (London Sessions) **国内盤ボーナストラック