デニーズは、2024年4月23日(火)より、東京のイタリアンの名店「アロマフレスカ銀座」オーナーシェフの原田慎次氏監修によるメニューの新作を販売!

メインメニューは春が旬の「桜海老」と「春キャベツ」を使用したスパゲッティです☆

デニーズ「アロマフレスカ銀座」原田慎次氏監修メニュー

提供期間:2024年4月23日(火)

提供店舗:全国のデニーズ各店

デニーズは、2024年4月23日(火)より、東京のイタリアンの名店「アロマフレスカ銀座」オーナーシェフの原田慎次氏監修によるメニューの新作を販売!

原田シェフがデニーズのメニューを監修するのは、2023年11月、2024年1月に続き3度目となります。

原田シェフの監修メニューはいずれも販売開始当初より多くの支持をあつめ、再度監修メニューが登場しました☆

メインメニューは春が旬の「桜海老」と「春キャベツ」を使用したスパゲッティ。

アンチョビをきかせたペペロンチーノソースと、桜海老と相性の良いエメンタルチーズがベースのチーズソースとのWソースで、2つの味を楽しむことができます。

桜海老のピンク、チーズの白、春キャベツの緑など原田シェフらしい鮮やかな彩りとインパクトのある仕立てが特長の一品です。

原田シェフは、今回、スープとデザートも監修。

「食べるコーンスープ」はパルミジャーノチップスとたっぷりのコーンの食感が楽しいスープで、ホイップクリームを溶かしながらお召し上がりいただくスタイルです。

黒蜜のコクが味に深みを加えている「黒蜜とバニラアイスのアフォガート」は、1月に原田シェフのコース限定でラインナップした商品の再登場となります。

インパクトのあるスープに始まり、2種のソースが楽しめる海老の風味豊かなスパゲッティを味わった後、最後は和とイタリアンが融合したデザートで、セットの余韻を楽しんでいただける【シェフのおすすめコース】がおすすめ!

料理とのマリアージュが楽しめるワインも、原田シェフが選んでいます。

桜海老と春キャベツのチーズペペロンチーノ

価格1,450円(税込1,595円)

桜海老と春キャベツのチーズペペロンチーノは、風味豊かな桜海老とみずみずしい春キャベツの爽快な食感に、濃厚なチーズソースのコクが絡む、味わいの変化も楽しい季節ならではのスパゲッティ。

アンチョビや海老オイルも合わせて、風味たっぷりに仕上がっています。

食べるコーンスープ〜グラフォア&パルミジャーノチップ

「食べるコーンスープ〜グラフォア&パルミジャーノチップ」は、まろやかなスープの中にはたっぷりのコーンがはいったメニュー。

鶏レバーを使用してフォアグラの風味とくちどけを再現したグラフォアとパルミジャーノチップが味に深みを与えてくれます。

別添えのホイップクリームを溶かしていただきます。

黒蜜とバニラアイスのアフォガート

「黒蜜とバニラアイスのアフォガート」は、冷たいジュレ状のコーヒーにバニラアイスと黒蜜を合わせたオリジナルのアフォガート。

コーヒーの苦みと黒蜜のコク深い甘さの組み合わせが絶妙なメニューです。

ライ麦パン

セットにはライ麦パン付きです。

シェフのおすすめコース

価格2,100円(税込2,310円)

・食べるコーンスープ〜グラフォア&パルミジャーノチップ

・桜海老と春キャベツのチーズペペロンチーノ

・黒蜜とバニラアイスのアフォガート

・ライ麦パン

インパクトのあるスープに始まり、2種のソースが楽しめる海老の風味豊かなスパゲッティを味わった後、最後は和とイタリアンが融合したデザートで、セットの余韻を楽しんでいただける【シェフのおすすめコース】

シェフのおすすめスープセット

価格1,850円(税込2,035円)

・食べるコーンスープ〜グラフォア&パルミジャーノチップ

・桜海老と春キャベツのチーズペペロンチーノ

・ライ麦パン

シェフのおすすめデザートセット

価格1,750円(税込1,925円)

・桜海老と春キャベツのチーズペペロンチーノ

・ライ麦パン

・黒蜜とバニラアイスのアフォガート

原田シェフおすすめのワイン

価格ボトル:1980円(税込2189円)グラス420円(税込462円)

監修メニューに合わせて、原田シェフおすすめのワインもいただけます。

赤はパスクアバルドリーノ。

白はパスクアソアーヴェです。

銀座まではなかなか行く機会がなくても、お近くのデニーズでは原田シェフが監修したお料理とワインで、外食の楽しさを改めて感じることができる特別なメニュー。

デニーズ「アロマフレスカ銀座」原田慎次氏監修メニューは、2024年4月23日(火)より提供開始です。

※一部店舗により販売していない時間帯、仕立てが異なる場合がございます

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】桜海老と春キャベツのチーズペペロンチーノ!デニーズ「アロマフレスカ銀座」原田慎次氏監修メニュー appeared first on Dtimes.