¡Ú¥Î¥¢¡ÛÀ¶µÜ³¤ÅÍ¤¬´°¾¡¤ÇÀä±ïÀë¸À¤â¡¡·ý²¦¡Ö£±²ó¾¡¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Í¤¨¤À¤í¡×
¡¡¥Î¥¢£±£±Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢À¶µÜ³¤ÅÍ¡Ê£²£·¡Ë¤¬·ý²¦¡Ê£³£¹¡Ë¤È¤ÎàÀä±ïá¤ò¤«¤±¤¿°äº¨Àï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿£²¿Í¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ÆÀ¶µÜ¤¬·ý²¦¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤Ê¤É¤È·ù°´¶¤òÏª¤ï¤Ë¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ËÀä±ï¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·»î¹ç·èÄê¸å¤â¡¢¿·¿Í»þÂå¤ÎÀ¶µÜ¤Î´é¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Ê¤É·ý²¦¤Ë¤è¤ë¼¹¤è¤¦¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤ÏÂ³¤¡¢À¶µÜ¤Ï¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤»¤¨¤ó¤À¤è¡ª¡ª¡×¤È¥Ö¥Á¥®¥ì¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡Ä¡£·ù¤¬¤é¤»¤Ë´Ø¤·¤Æµ¡¤ò¸«¤ë¤ËÉÒ¤Ê·ý²¦¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤³¤ÎÂç²ñÁ°¤Ë¤½¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤ò¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤ÇÈÎÇä¡£¤ª¤«¤²¤Ç²ñ¾ì¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Çà¥Ç¥³¤»¤Þ¥¤¥¬¥°¥êË·¼ç£Ô¥·¥ã¥Äá¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬ÄÃºÂ¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤â¤¢¤Ã¤Æ°ì¹ï¤âÁá¤¯´Ø·¸¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¿¤¤À¶µÜ¤Ï¡¢³«»ÏÁá¡¹ÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£¥´¥ó¥°¤È¶¦¤Ë¥Ò¥¶½³¤ê¤òÂÇ¤Á¹þ¤à¤È¡¢¤µ¤é¤ËÁ®¸÷Ëâ½ÑÃÆ¤ÇÄÉ·â¤·ÉÃ»¦¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬´ÊÃ±¤Ë½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¯·ý²¦¤âÈ¿·â¤Ë½Ð¤ÆÎ¾Íº¤Î°ÕÃÏ¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤ë¡£´¶¾ð¤à¤½Ð¤·¤ÎÀ¶µÜ¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¾ì³°Àï¤Ë¤â¤Á¤³¤ß¡¢ÅÝ¤ì¤¿·ý²¦¤Î¾å¤Ë¥Ñ¥¤¥×¥¤¥¹¤ò½Å¤Í¤ÆÆ§¤ß¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¥é¥Õ¹¶·â¤Ë¤â¼ê¤òÀ÷¤á¤¿¡£
¡¡»¶¡¹¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¡Ö¥À¥ë¤¤¡×¤È·ù°´¶¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿À¶µÜ¤À¤¬¡¢»î¹ç¤ÏÈéÆù¤Ë¤âÇòÇ®¤Î¹¥»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡£²ñ¾ì¤ÏÎ¾Íº¤ÎÌ¾¤ò¸Æ¤ÖÀ¼±ç¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Âç¶½Ê³¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×·ý²¦¤Î¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤òÂ¦Æ¬Éô¤Ë¤Þ¤È¤â¤Ë¼õ¤±¤¿À¶µÜ¤¬à³ÐÀÃá¡£ÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ¿Î²¦Î©¤Á¤·¡¢Â³¤¤¤ÆÊü¤¿¤ì¤¿¥ß¥É¥ë¥¥Ã¥¯¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¥É¥é¥´¥ó¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¤ÇÅê¤²Èô¤Ð¤¹¡£¤½¤³¤Ø¸åÆ¬Éô¤ËÁ®¸÷Ëâ½ÑÃÆ¤òÊü¤Ä¤È¡¢»â»ÒÉñ¤ÎÍÍ¤ËÆ¬¤ò¿¶¤êÍð¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥í¥ì¥¹£Ì£Ï£Ö£Å¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ÆÊÑ·¿Á®¸÷Ëâ½ÑÃÆ¤ò·è¤á¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¤ÇÎ¾¤³¤Ö¤·¤ò·Ç¤²¤¿À¶µÜ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç·ý²¦¤È´°Á´¤Ë·èÊÌ¤À¡£²¶¤Ï²¶¤ÎÆ»¤ò¹Ô¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤¬¤Ê¤ó¤È¸À¤ª¤¦¤È²¶¤¬¤³¤Î¥Î¥¢¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²¶¤ÎÀÎ¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤ò£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ë¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£·ù¤¬¤é¤»¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É²¶¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¶«¤Ö¡£Â³¤¤¤ÆºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤Ç¡Ö¤½¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ë¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò¤³¤Î¸å¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡£¤ß¤ó¤ÊÅ¸¼¨¾ì¤Ë½¸¹ç¤À¡ª¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¥Î¥¢¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¡×¤È¶«¤ó¤ÇÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¤À¤¬ÇÔ¤ì¤¿·ý²¦¤ÏÅöÁ³¤Î¤´¤È¤¯¡Ö¤ª¤¤À¶µÜ¡£¤³¤ì¤Ç·èÊÌ¤À¡©¡¡Àä±ï¤À¡©¡¡£±²ó¾¡¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç²¶¤¿¤Á¤ÎÃç¤¬½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Í¤¨¤À¤í¡×¤ÈÉÔµ¤Ì£¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ýÁö¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤Ê¡Ä¡£²¿¤¬·èÊÌ¤À¡ª¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£·ý²¦¤Ï¼¡¤Ê¤ëà·ù¤¬¤é¤»á¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡£