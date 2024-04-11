¡Ú¥Ñ¥ê¹Ô¤¤ÎÌ¿±¿¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿23Áª¼ê¡Û¡ÈÂè2¤Î±óÆ£¹Ò¡È¤È¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ëµþÅÔ¤Î¼ã¤¼ç¾¡¦Àîùõñ¥ÂÀ
¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤ëAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤¬15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£½Ð¾ì16¥«¹ñ¤¬4ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¸ÞÎØ½Ð¾ì¤â¤«¤±¤¿Àï¤¤¤ÏÌó2½µ´Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅª¤Ë¤â¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Ð¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤Û¤ÉÁíÎÏÀï¤¬É¬»ê¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¹Ô¤¤ÎÌ¿±¿¤¬Â÷¤µ¤ì¤¿U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Î23Áª¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Àî粼ñ¥ÂÀ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¡£
¢£Àî粼ñ¥ÂÀ(MF/µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.)
¸½ºß¤ÏµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÀî粼¤À¤¬¡¢¸µ¡¹¤ÏÃÏ¸µ¡¦¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ËºßÀÒ¡£¹ÃÉÜU-15¤«¤éµþÅÔ¤ÎU-18¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢U-18ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤Ê¤É¤â·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2020Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤·¤¿¡£
¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤ò¥á¥¤¥ó¤ËJ2¥ê¡¼¥°¤Ç16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿2021¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³«Ëë¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤È¤·¤ÆGK¤È2CB°Ê³°¤Î7Ì¾¤ÎÁª¼ê¤òÁà¤ë¡Ö¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥Ö¥ó¡×¤ÎÌò³ä¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢J2¤Î41»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤ÈÂç¤¤¯ÈôÌö¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òJ1¾º³Ê¤ØÆ³¤¤¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿2022Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°Àï28»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆJ1»ÄÎ±¤Ë¹×¸¥¡£Â³¤¯2023Ç¯¤Ë¤Ï¥¯¥é¥ÖºÇÇ¯¾¯¤Ç¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Æ±Ç¯6·î¤Ë¤ÏAÂåÉ½½é¾·½¸¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇJ1¤Î7»î¹çÁ´¤Æ¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£Âè3ÀáÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¡¢Âè4Àá²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤â¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÀÅÀ´¶³Ð¤Ë¤âËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç´ä¹ä´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤ÏÈ¯ÂÅö½é¤Î2022Ç¯3·î¤«¤é»²²Ã¡£¤½¤Î¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯9·î¤ÎAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ç¤Ï1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢µþÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿U-23¥Þ¥êÂåÉ½¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¡£
¹ÈÏ°Ï¤ËÆ°¤¤¤ÆÁê¼ê¤Î¹¶·â¤Î²ê¤òÅ¦¤à¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¥À¥¤¥Ê¥â¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÁ°Àþ¤Ø¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¡£者´ÆÆÄ¤¬¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì»þÂå¤Ë»ØÆ³¤·¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤È½Å¤Í¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¼«¤éÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦ÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢ÂåÉ½¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤ÎAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¡¢»³ËÜÍý¿Î¤äÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤é¤È¶¦¤ËÃæÈ×¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥ó¥«¡¼¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÈÉý¹¤¤Ìò³ä¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÁíÎÏÀï¤Ç¤Ï¤½¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤¬Áý¤·¤½¤¦¤À¡£
¢£Àî粼ñ¥ÂÀ(MF/µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.)
¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤ò¥á¥¤¥ó¤ËJ2¥ê¡¼¥°¤Ç16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿2021¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³«Ëë¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤È¤·¤ÆGK¤È2CB°Ê³°¤Î7Ì¾¤ÎÁª¼ê¤òÁà¤ë¡Ö¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥Ö¥ó¡×¤ÎÌò³ä¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢J2¤Î41»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤ÈÂç¤¤¯ÈôÌö¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òJ1¾º³Ê¤ØÆ³¤¤¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿2022Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°Àï28»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆJ1»ÄÎ±¤Ë¹×¸¥¡£Â³¤¯2023Ç¯¤Ë¤Ï¥¯¥é¥ÖºÇÇ¯¾¯¤Ç¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Æ±Ç¯6·î¤Ë¤ÏAÂåÉ½½é¾·½¸¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇJ1¤Î7»î¹çÁ´¤Æ¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£Âè3ÀáÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¡¢Âè4Àá²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤â¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÀÅÀ´¶³Ð¤Ë¤âËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç´ä¹ä´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤ÏÈ¯ÂÅö½é¤Î2022Ç¯3·î¤«¤é»²²Ã¡£¤½¤Î¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯9·î¤ÎAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ç¤Ï1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢µþÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿U-23¥Þ¥êÂåÉ½¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¡£
¹ÈÏ°Ï¤ËÆ°¤¤¤ÆÁê¼ê¤Î¹¶·â¤Î²ê¤òÅ¦¤à¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¥À¥¤¥Ê¥â¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÁ°Àþ¤Ø¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¡£者´ÆÆÄ¤¬¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì»þÂå¤Ë»ØÆ³¤·¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤È½Å¤Í¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¼«¤éÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦ÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢ÂåÉ½¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤ÎAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¡¢»³ËÜÍý¿Î¤äÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤é¤È¶¦¤ËÃæÈ×¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥ó¥«¡¼¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÈÉý¹¤¤Ìò³ä¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÁíÎÏÀï¤Ç¤Ï¤½¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤¬Áý¤·¤½¤¦¤À¡£